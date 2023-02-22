「關係哲學研究所」三大打卡位登陸藍田 微辣Rachel甜蜜歌聲迎接白色情人節

迎接白色情人節，甜蜜氛圍依然濃厚，應節活動浪接浪！其中啟田商場特別與本地人氣專頁、愛情生活創作平台「港式情侶」合作，於即日起至3月19日期間的周末帶來「關係哲學研究所」。無論情侶還是單身貴族，只要在場內消費滿$150，即獲得活動體驗券，在三大互動打卡專區裡化身愛情及人際關係專家，更可在點唱紙上寫下心聲，微辣女神劉蘊晴Rachel有機會在3月12日的音樂會中讀出大家的故事。
「關係哲學研究所」共設三大互動打卡裝置，一次過測試愛情、同事及友情關係。第一關——由港式情侶設計的「完美情人清單」，看看自己是否完美情人，單身人士亦可記下條件，早日出「Pool」；第二關「辦公室充電站」，透過心理測驗揭曉自己到底是辦公室「神隊友」還是「豬隊友」；最後一關「友情大考驗」，一試便知與閨蜜是否心靈相通，友情能否經得起考驗。挑戰過後再到「關係哲學自拍館」，自選語錄及特色相框，即場打印出獨一無二的照片，將浪漫或搞笑一刻永久保存。
消費$150換領「關係哲學研究所」體驗券
微辣Rachel現身大唱動人「晴」歌
只要於啟田商場即日以電子貨幣累積淨消費滿$150或以上，即可換領「關係哲學研究所」體驗券乙張。除了以上打卡位，更會獲得劉蘊晴音樂會的點唱紙，讓大家盡情寫下心聲。微辣女神劉蘊晴Rachel將於3月12日現身啟田商場，在動人「晴」歌音樂會唱歌之餘，隨機挑選點唱紙並讀出大家的情意。
「天然有色唇膏工作坊」送上不一樣「新」意
領展會員消費換洗手液機
要俘虜另一半的心，不妨準備一份小心意。於活動期間只要憑任何即日單一電子貨幣消費滿$400，即可參加「天然有色唇膏工作坊」指定一節，讓大家發揮小宇宙，為另一半精心配搭出專屬色調，送上至窩心的禮物。此外，領展會員連續5天內以電子貨幣淨消費滿$2,000或以上，更可換領可愛兼實用的KaKa & TinTin自動感應泡泡洗手液機。