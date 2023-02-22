「關係哲學研究所」三大打卡位登陸藍田 微辣Rachel甜蜜歌聲迎接白色情人節

迎接白色情人節，甜蜜氛圍依然濃厚，應節活動浪接浪！其中啟田商場特別與本地人氣專頁、愛情生活創作平台「港式情侶」合作，於即日起至3月19日期間的周末帶來「關係哲學研究所」。無論情侶還是單身貴族，只要在場內消費滿$150，即獲得活動體驗券，在三大互動打卡專區裡化身愛情及人際關係專家，更可在點唱紙上寫下心聲，微辣女神劉蘊晴Rachel有機會在3月12日的音樂會中讀出大家的故事。

「關係哲學研究所」共設三大互動打卡裝置，一次過測試愛情、同事及友情關係。第一關——由港式情侶設計的「完美情人清單」，看看自己是否完美情人，單身人士亦可記下條件，早日出「Pool」；第二關「辦公室充電站」，透過心理測驗揭曉自己到底是辦公室「神隊友」還是「豬隊友」；最後一關「友情大考驗」，一試便知與閨蜜是否心靈相通，友情能否經得起考驗。挑戰過後再到「關係哲學自拍館」，自選語錄及特色相框，即場打印出獨一無二的照片，將浪漫或搞笑一刻永久保存。

