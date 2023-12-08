「12.12淘寶年終好價節」開搶 官方直降優惠不只85折 用中銀信用卡或Ant Bank PayLater享折上折 am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

一年容易又聖誕！時間飛快，即將迎接聖誕及新年，淘寶香港站推出「12.12淘寶年終好價節」（下稱︰淘寶好價節）將於明天12月9日晚上8時正式開賣喇！活動一直玩到12月12日當晚11時59分結束，今日正好是活動預熱期，大量優惠等住大家瘋搶！今年「淘寶好價節」官方主打活動商品無門檻直降優惠，不少於85折！而延續雙11好評的升級服務淘寶PLUS，不只有買滿¥99包郵及「HK本地退」服務；淘寶香港站內還有由中銀信用卡及Ant Bank PayLater帶來的各種優惠。還未想好聖誕交換甚麼禮物？即撳內文，醒你「淘寶好價節」攻略！
淘寶好價節主會場攻略
淘寶好價節時間表：
預熱：2023年12月8日午夜0時至12月9日晚上7時59分
正式：2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分
淘寶好價節(預熱+正式)：http://click.world.taobao.com/01hdbhF8ZW8
盤點淘寶好價節優惠重點
1, 官方直降：活動商品限時無門檻價格直降，不僅有85折的官方優惠，部分單品更可享一件直減，大家唔使東拼西湊，直接享受優惠價購物啦。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分，不可同時使用跨店滿減優惠。)
2, 天貓淘寶跨店滿減：天貓淘寶上參與活動的商品可享跨店滿減，每滿￥200即減￥30。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)
3, 首4小時秒殺：活動正式期12月9日晚上8時至11時59分，首4小時限定商品瘋狂勁減秒殺優惠。(2023年12月9日晚上8時正至12月9日晚上11時59分)
4, 新用戶優惠：如果是新註冊淘寶及/或首次在淘寶使用中國香港地區的收貨地址下單的用戶，首次用優惠碼「NEW50」購物，享￥100即減￥50優惠；配送方式選菜鳥官方直運即減¥20運費。換言之，新用戶優惠最高總共可累減¥70。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)
5, 官方直運最快3日抵港：淘寶購物如選官方菜鳥直運，又快又平，毋須手動合單，下單最快3日到港。而在淘寶好價節期間更有限定直運優惠。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)
6, 大件家具專區：購買大件家具一條龍服務，如選擇菜鳥官方集運，下單後可享除蟲、除甲醛、打木架服務低至6折起。加上最新推出上門安裝服務，線上即可預約上門安裝，買家具更放心。
7, 免費HK本地退：買衫買鞋唔啱size、cutting唔fit、買電器電壓轉換有問題都毋須擔心。只要購買有標示「HK本地退」產品，可在收貨後15天(包括工作日，周六日及假期)內享免費上門退貨，或到指定自提點退貨。
淘寶PLUS專區提供香港滿額包郵
延續雙11的好評「淘寶PLUS」升級服務，大家到「淘寶PLUS」專區，買滿¥99包郵到港。只要在淘寶app首頁中間位置點擊「PLUS」專區橫額，便會直達「淘寶PLUS」專區。只要在購買時填寫香港地址，並選用菜鳥官方物流點選「自提」，滿¥99門檻即享跨境包郵到港。
中銀信用卡與Ant Bank PayLater 限時折扣優惠
方便各位掃貨，於淘寶消費支援多種電子支付方式，而「淘寶好價節」更特地與中銀信用卡和螞蟻銀行香港Ant Bank PayLater合作，推出多款折上折優惠，令大家買得更爽！
中銀信用卡：在12月9日晚上8時至12月12日晚上11時59分，以中銀信用卡結賬付款可享單筆滿300港元減15港元，數量有限先到先得，每位用戶可享優惠兩次；透過中銀信用卡付款可享免手續費優惠一次。此外，於即日起至12月31日，以中銀信用卡作首筆3個月分期付款可享免手續費優惠一次。
Ant Bank PayLater：於12月9日晚上8時至12月12日晚上11時59分，使用Ant Bank PayLater付款可享滿500港元減50港元優惠。同時，消費者亦可在12月9日至12月12日每日中午12:00透過AlipayHK領取買滿500港元減100港元優惠券，此優惠券可於領取後至12月12日晚上11時59分期間使用。以上各活動每位用戶限享一次，數量有限，先到先得。
淘寶好價節 聖誕送禮精選
1, 50港元Budget，交換禮物之選：旅行便攜u型枕護頸辦公室長途飛機午睡覺神器連帽遮光汽車載枕頭
售價：¥39.8
網址：https://detail.tmall.com/item.htm?id=613482338256&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.3d385886cUTLBe
2, 100港元Budget，交換禮物之選：紅色針織開衫外套女秋季2023新款小香風聖誕節毛衣
售價：¥79
網址：https://detail.tmall.com/item.htm?id=742942947196&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.3d385886WQ1mST
3, 300港元Budget，交換禮物之選(For Him)：Naturehike挪客保溫杯高顏值便攜智能顯溫便攜杯子
售價：¥239
網址：https://detail.tmall.com/item.htm?id=698705470056&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.3d385886R36viU&skuId=5112936518150
4, 300港元Budget，交換禮物之選(For Her)：羞粉鴨鴨款52°智能電熱襪子
售價：¥148
網址：https://detail.tmall.com/item.htm?id=688603974757&spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.3d385886pITDxT
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