「12.12淘寶年終好價節」開搶 官方直降優惠不只85折 用中銀信用卡或Ant Bank PayLater享折上折 am730讀者搶限量推廣碼 滿¥259即減¥19！

一年容易又聖誕！時間飛快，即將迎接聖誕及新年，淘寶香港站推出「12.12淘寶年終好價節」（下稱︰淘寶好價節）將於明天12月9日晚上8時正式開賣喇！活動一直玩到12月12日當晚11時59分結束，今日正好是活動預熱期，大量優惠等住大家瘋搶！今年「淘寶好價節」官方主打活動商品無門檻直降優惠，不少於85折！而延續雙11好評的升級服務淘寶PLUS，不只有買滿¥99包郵及「HK本地退」服務；淘寶香港站內還有由中銀信用卡及Ant Bank PayLater帶來的各種優惠。還未想好聖誕交換甚麼禮物？即撳內文，醒你「淘寶好價節」攻略！

盤點淘寶好價節優惠重點

1, 官方直降：活動商品限時無門檻價格直降，不僅有85折的官方優惠，部分單品更可享一件直減，大家唔使東拼西湊，直接享受優惠價購物啦。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分，不可同時使用跨店滿減優惠。)

2, 天貓淘寶跨店滿減：天貓淘寶上參與活動的商品可享跨店滿減，每滿￥200即減￥30。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)

3, 首4小時秒殺：活動正式期12月9日晚上8時至11時59分，首4小時限定商品瘋狂勁減秒殺優惠。(2023年12月9日晚上8時正至12月9日晚上11時59分)

4, 新用戶優惠：如果是新註冊淘寶及/或首次在淘寶使用中國香港地區的收貨地址下單的用戶，首次用優惠碼「NEW50」購物，享￥100即減￥50優惠；配送方式選菜鳥官方直運即減¥20運費。換言之，新用戶優惠最高總共可累減¥70。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)

5, 官方直運最快3日抵港：淘寶購物如選官方菜鳥直運，又快又平，毋須手動合單，下單最快3日到港。而在淘寶好價節期間更有限定直運優惠。(2023年12月9日晚上8時正至12月12日晚上11時59分)

6, 大件家具專區：購買大件家具一條龍服務，如選擇菜鳥官方集運，下單後可享除蟲、除甲醛、打木架服務低至6折起。加上最新推出上門安裝服務，線上即可預約上門安裝，買家具更放心。

7, 免費HK本地退：買衫買鞋唔啱size、cutting唔fit、買電器電壓轉換有問題都毋須擔心。只要購買有標示「HK本地退」產品，可在收貨後15天(包括工作日，周六日及假期)內享免費上門退貨，或到指定自提點退貨。