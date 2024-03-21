15呎高流星光影森樹+漫天復活彩蛋 荃灣首度化身「彩蛋．紙之森」

▲15呎高的「流星光影森樹」，以約100公斤可回收之素材製作而成，樹上璀璨光芒的LED燈條更如流星雨般閃爍著。

復活節象徵著重生及生命力；復活蛋則象徵著幸運及歡樂。想感受被幸運彩蛋360度包圍的幸福感，不妨於荃灣如心廣場開展一場復活低碳之旅！由即日起至4月14日，荃灣如心廣場推出復活節「彩蛋．紙之森」，由新派藝術家Gaby Teresa以一系列可回收物料所設計而成，更升級為集齊玩樂及環保元素的互動打卡花森林，引領大家走進彩蛋世界。讓大家置身奇幻國度之中，開展一段充滿魔法及奇妙旅程的綠色復活節！

▲如心廣場推限定「至Green綠『飾』生活」工作坊，顧客憑指定消費即可參與製作綠色盆景以及應節的紙兔DIY工作坊，更可換領「有機無土小盆栽」乙份。

環保物料升級變奏低碳花森林

暢玩五大奇幻低碳體驗

「彩蛋．紙之森」由Gaby設計及以循環再生紙材製作、可被大自然降解之蜂窩紙板打造的「飄浮彩蛋之空」，過百隻大小不一以搶眼節日色彩配搭獨特印花圖案的彩蛋從天而降。走進花森林便看到15呎高的「流星光影森樹」配上閃爍著璀璨光芒的LED小燈條時刻跳動，每一秒都為大樹帶來心動驚喜！

廣場內更有多隻巨大化紙兔跳脫登場，每隻均印有藝術家Gaby親自創作、以不同突顯活力的顏色打造出魔幻及玩味十足的主題圖紋，與將近20朵巨型花海裝置打造「躍兔花丘」，色彩斑斕的花瓣隨著燈光的閃爍開合起舞，散發出脫俗清新的氣息，彷彿置身於一片花海之中。

復活節享用幸運復活蛋，一瞬間幸福感MAX！復活節除了能打卡拍照，更可以參與「彩蛋曲奇大放送」感受節日氣氛。只要於4月1日下午2至4時期間，讚好「NINA MALL如心廣場」社交平台專頁，並於個人帳戶發布暢玩「彩蛋．紙之森」的照片，同時須於帖文中標籤「#如心廣場」、「#彩蛋紙之森」，展示帖文即可換領「彩蛋曲奇」乙塊。

