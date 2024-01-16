7-Eleven推出mofusand貓貓精品！玻璃水壺／陶瓷碟／精美貼紙

7-11｜各位mofusand貓貓粉絲注意！早前日本人氣貓貓mofusand聯乘自家品牌7-SELECT反應熱烈，今次7-Eleven再為大家帶來驚喜！由1月17日起，同時加「萌」7CAFÉ、7仔食檔、思樂冰以及新地，推出限定換購優惠三重奏，延續換購熱潮。當中包括以可愛動物為題的「mofusand 玻璃水壺」、「mofusand 陶瓷碟」及可愛貓貓圖案「mofusand 造型貼紙」，立即到 7-Eleven 將它們全部帶回家吧！

mofusand以鯊魚、鱷魚、熊貓等可愛動物造型登陸7CAFÉ ，齊齊化身CP值極高的玻璃水壺，趣味和實用兼備，一共3款不同造型供自由選擇。水壺約1.2公升特大容量，附有不鏽鋼連茶隔蓋，蓋面印有得意mofusand圖案，適合在辦公室或家中使用，讓你隨時補充水分。

陶瓷碟印有mofusand與不同食物互動的可愛樣子，包括坐在雪糕甜筒內、腳踏天婦羅、睡在多士上，以及夾在漢堡包之間，可以根據個人喜好選擇不同造型，為居家空間營造可愛氛圍。陶瓷碟質感細膩，耐受溫度0-100°C，堅固又耐用，而且大小適中，可用作放置茶點、水果、甜品，是你和好朋友下午茶的必備好物。適用於微波爐及洗碗碟機，方便清潔和使用。快點來7-Eleven換購，讓mofusand陪你吃每一頓飯，令用餐體驗增添樂趣啦！

7-Eleven｜ mofusand 造型貼紙

想把mofusand的魅力帶到生活當中？那你一定要儲齊這些可愛爆燈的mofusand造型貼紙！貼紙設計別具心思，以隨機款式換領，一共6套造型，每套3張，例如經典的鯊魚貓及和炸蝦貓，完美展現mofusand不同時刻的可愛表現，更有「攬攬」、「唞下先」等口號為你的生活打打氣，治癒感大增！

造型貼紙亦可以輕鬆裝飾隨身物品，如筆記本、手提電腦等等，為日常生活增添趣味。由1 月17日起至2月13日，購買思樂冰（大杯裝）或新地1件 可加$9隨機換購「mofusand造型貼紙」一套。快點來7-Eleven將全部貼紙收集回家，展示你對mofusand的熱愛！