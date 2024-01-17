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2024-01-17 13:00:00

7-Eleven新推多款mofusand貓貓精品！透明直傘/縮骨遮/玻璃杯/餐具/購物袋/減壓玩具

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7-Eleven新推多款mofusand貓貓精品！透明直傘/縮骨遮/玻璃杯/餐具/購物袋/減壓玩具

7-Eleven新推多款mofusand貓貓精品！透明直傘/縮骨遮/玻璃杯/餐具/購物袋/減壓玩具

7-11｜各位mofusand貓貓粉絲注意！今期7-Eleven除了可以優惠價加購精美mofusand貓貓產品外，同時亦推出一系列最新mofusand精品，可以直接購買！今次 mofusand 特意換上不同的新穎造型例如：鯛魚燒 、蝦餃、飯團和達摩貓現身 7 仔，帶來多款精美且 CP 值極高的隨身小物和實用餐具，新產品包括：squishy 減壓玩具、玻璃杯、立體杯蓋、矽膠製冰模，以及有可愛貓爪造型遮柄的縮骨遮，於生活上的每個細節中營造出滿滿的治癒感！全新產品於即日起陸續登陸 7 仔，粉絲們要把握機會將可愛的 mofusand 帶回家！

7-Eleven｜mofusand 玻璃杯／立體杯蓋／杯墊

3款 mofusand 玻璃杯萌爆登場！3款設計均印有正在飲水的貓貓圖案，可愛模樣真是俘虜不少粉絲的心！集齊3款與家人一齊用，讓 mofusand 可以時刻提提你飲多點水！

2款立體杯蓋分別呈現出 mofusand 達摩貓和飯團貓的造型，有趣又得意！杯蓋適合用在不同大小的杯子，放在家中或辦公室使用都倍添樂趣！

3 款 mofusand 杯墊印有可愛貓貓的圖案，既美觀又實用！非常適合放在家中或辦公室使用，為你的生活增添一點趣味！

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7-Eleven｜mofusand 餐具套裝／減壓玩具／矽膠製冰模

mofusand 以達摩貓和飯團貓造型化身成餐具套裝內的立體匙羮和叉，配上餐具收納袋，無論帶出外食飯或於辦公室使用都一樣方便，而且環保又衛生！

mofusand 化身 3 款趣緻造型的 squishy 減壓玩具，造型包括有鯛魚燒、雞泡魚和蝦餃，幫你減減壓，減壓玩具可以搓圓又可以壓扁，放在辦公枱上作飾物，多忙的日子都有 mofusand 陪著你。

2 款 mofusand 以海洋生物和動物造型為設計主題的矽膠製冰模，除了可製作冰塊，更可用於製作啫喱，適合與小朋友在家中一起享受製作小食的樂趣！

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7-Eleven｜mofusand 購物袋／毛巾／縮骨遮／透明直傘

想為環保出一份力，出街必備 mofusand 購物袋就可以了！４款 mofusand 購物袋分別以鯊魚、鯛魚燒、櫻花及四葉草為設計主題，mofusand 配襯不同造型，化身成立體的拉鏈收納袋，內藏一個可摺疊的購物袋，實用又可愛！更可以掛於手袋或背包，方便隨時使用。

mofusand 毛巾有２款設計，一款印上貓貓甜品杯圖案配上粉紅色，充滿少女感；另一款印上為 食貓貓和薯片的圖案配上粉藍色，帶出一種懶洋洋的感覺。就讓 mofusand 毛巾每日陪你洗去所有煩惱，為你忙碌疲累的一天打打氣！

mofusand 縮骨遮有可愛貓爪造型的遮柄，配埋不同的 mofusand 圖案非常可愛！２款縮骨遮，適合不同心情時使用，讓沉悶的雨天變得不一樣。

透明直傘共有 2 款設計，分別是充滿少女感的粉色及文青風的綠色，加上印有可愛的 mofusand 圖案，讓 mofusand 在雨天或晴天都可以陪著你，時刻給你好心情！

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7-Eleven Ｘ mofusand 最新精品2024

推出日期：由2024年1月17日起

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