7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

7-Eleven舉行年度盛事「最喜愛便利品牌」選舉，除了延續去年打造的7-Eleven「Brand-tasy World」投票網站，今年再下一城，首次融合AI科技，帶來更具互動性的投票新體驗。

由即日起至3月12日(晚上11時59分)，只需登入投票網站( www.711-brand-tasy.com)點選不同產品類別，包括酒精及飲品類、雪糕及奶類、薯片及餅乾類等，再投選該類別的心水品牌。完成投票後即可參加大抽獎，有機會贏取價值港幣$50/$10/$5/$2的 7-Eleven電子現金券，或價值$3的7-SELECT優惠券。即抽即中，人人有獎，永不落空。登入7-Eleven「Brand-tasy World」投票網站後，根據指示操作，嶄新的AI技術將以你所發的聲音，生成出獨一無二打氣鎚，體驗耳目一新的互動模式。