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2024-02-29 16:30:00

7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

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7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

7-Eleven舉行年度盛事「最喜愛便利品牌」選舉，除了延續去年打造的7-ElevenBrand-tasy World」投票網站，今年再下一城，首次融合AI科技，帶來更具互動性的投票新體驗。

7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

7-Eleven「最喜愛便利品牌」選舉 一連兩星期送$50現金券

由即日起至312(晚上1159)，只需登入投票網站( www.711-brand-tasy.com)點選不同產品類別，包括酒精及飲品類、雪糕及奶類、薯片及餅乾類等，再投選該類別的心水品牌。完成投票後即可參加大抽獎，有機會贏取價值港幣$50/$10/$5/$2 7-Eleven電子現金券，或價值$37-SELECT優惠券。即抽即中，人人有獎，永不落空。登入7-ElevenBrand-tasy World」投票網站後，根據指示操作，嶄新的AI技術將以你所發的聲音，生成出獨一無二打氣鎚，體驗耳目一新的互動模式。

進入投票網站的頁面，點擊「埋嚟玩 埋嚟揀」的按鈕進行投票。 選擇你想投選的類別及品牌。 你所發出的打氣聲音，AI會根據音量、音頻、語調等進行分析，生成出一個獨一無二屬於你的打氣鎚！ 運用你的專屬AI打氣鎚，為已投選的心水品牌加油並參加大抽獎。 成功抽中7-Eleven 電子現金券（1張）的玩家，將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得領獎連結，電子現金券有效日期至2024年3月31日，逾期無效。每名玩家在活動期內只可抽中7-Eleven 電子現金券一次。 成功抽中7-SELECT $3 現金劵（1張）的玩家可以存儲現金劵，現金劵有效日期為2024年2月28日至3月31日，逾期無效。

AI打氣鎚打完氣後，即可完成投票，參加「即抽即中」大抽獎，人人有獎，抽中7-Eleven電子現金券的幸運兒，於中獎後1個工作天內，收到確認手提電話短訊確認得獎，並會於同一短訊內獲得7-Eleven電子現金券之兌換連結；而抽中7-SELECT優惠券的得獎者，頁面將即時顯示電子優惠券，需自行保存圖片或截圖以留待日後使用，每個手提電話號碼每日可以參與投票及抽獎一次。

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