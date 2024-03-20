7-Eleven「超值三月」大折日 3月21日買滿$100即享8折

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到7-Eleven掃貨時只要使用恒生enJoy卡付款，兼可賺取3 倍yuu積分回贈，而購買指定貨品更可獲取yuu印花。想以精明方法掃盡好貨，更可以yuu 積分兌換7-Eleven 電子現金券作付款，攞盡著數！ 另外，由即日起至2024年4月30日，憑已綁定至yuu 奬賞計劃之恒生enJoy卡於7-Eleven店內單一簽賬淨值達指定簽賬級別可享優惠：於任何日子（星期五除外）以實體卡/ 流動支付可額獲外600 yuu 積分（連同基本3X yuu積分，共賺高達9X yuu積分）。大折日只限一天，記得把握機會，即睇以下精選著數推介，總有一款啱心水。 雪糕之選：今次8折優惠更可與「限時雪糕優惠」同時使用，享有折上折優惠！包括DREYER'S D-COLLECTION 雪糕批／雪糕杯／脆筒 (各款)(不包括心形系列)，以及維記雪糕杯(咖啡/鮮牛奶/豆腐) / 甜筒／雪米滋兩粒裝 (各款) 。另外，還有今期新品 Orion 生啤意式雪糕、黑啤意式雪糕、雞尾酒青檸海鹽風味雪葩，將酒精巧妙地融入雪糕當中，為大家帶來刺激快感。

Häagen-Dazs，折實平均 $20 件

解渴之選：無論茶飲、汽水、鮮奶、以至冰凍啤酒及紅酒，7仔都應有盡有！立刻以超實惠價格將心水飲品帶回家！

維他膠樽裝飲品 折實價 $6.8 支

OATSIDE燕麥飲品，折實價 $5.6 件