ELEMENTS圓方 春夏時尚消費賞 消費享10000元獎賞 美妝戲票有驚喜

踏入夏季，又是時候為衣櫃添新衣。為迎接炎夏來臨，港鐵商場ELEMENTS圓方由即日起至6月30日推出「春夏時尚消費賞」，只需於商場以指定電子貨幣單一消費滿港幣2,000元，便可享高達100%回贈獎賞，獲總值高達2,000元獎賞。另外，憑指定消費亦可享總值最高10,000元獎賞；在指定日子於美容及護理商戶消費可享高達2,000元的「周末美容驚喜賞」；在PREMIERE CINEMAS購買正價戲票亦可獲驚喜半價優惠。 市民於6月30日或以前到ELEMENTS圓方，憑指定電子貨幣即日單一消費滿2,000元，便可獲ELEMENTS圓方總值200元帶指定消費美容電子禮券、總值800元帶指定消費餐飲電子禮券及1,000元帶指定消費商戶電子禮券，回贈高達100%。如消費滿8,000元，則可獲總值3,000元的電子禮券和PREMIERE CINEMAS電影禮券；消費滿30,000元更可獲高達10,000元回贈，讓你享更多著數。

周末美妝回贈 半價戲票添驚喜 由即日至5月29日，逢星期五至日於ELEMENTS 圓方指定美容及護理商戶以即日電子消費滿2,000元，可享總值2,000元的「周末美妝驚喜」，愛美的妳絕對不容錯過。至於戲迷則可享「驚喜電影禮遇」，由即日至8之31日，可憑推廣碼「PE50」於PREMIERE CINEMAS以半價購買正價戲票(星期一至四、公眾假期除外)，讓一眾戲迷可在大銀幕欣賞包括《奇異博士2：失控多元宇宙》、《壯志凌雲：獨行俠》、《奇異女俠玩救宇宙》及《劇場版 咒術迴戰 0》等好戲！ 端午將至，ELEMENTS圓方多間食肆亦趁節日推出應節佳品，包括由尚鮑REIGN米芝蓮星級大廚監製的fusion糭，野生紐西蘭黑金剛鮑魚松露糭及南非鮑魚瑤柱上海糭，讓你品嚐啖啖矜貴滋味。還有十里湘薈及稻成亞丁京川料理的上海五福糭，以及百樂潮州酒家的傳統特色潮州糭，以增添節日氣氛。