ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 配合消費券派逾千萬豐富獎賞

第二期消費券將於8月7日起分期發放，各大商場當然各出奇招，以刺激消費。其中ELEMENTS圓方推出了「盛夏購物四重賞」，豐富獎賞源源不絕，讓市民不只在品嘗各式美饌同時享受滋味禮遇，還可以消費同時享合共高達港幣$29,200獎賞，盡情購買心頭好。
夏日熱焫焫去邊好？ELEMENTS圓方將於8月上旬推出第一賞—「盛夏餐飲獎賞」，向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值港幣$1,000萬的餐飲電子禮券，讓會員於周末相約好友共嘗滋味佳餚後，還可以經2樓的「藝術廣場天橋」前往西九文化區度過悠閒的一天。
「盛夏購物消費獎賞」加上「銀聯額外消費獎賞」
合共可獲高達港幣$29,200獎賞
若想精明地使用消費劵，市民可以善用第二賞—「盛夏購物消費獎賞」，由即日起至8月31日，只要消費滿指定金額，便可享總值高達港幣$28,000的獎賞，包括總值港幣$3,000指定消費美容電子禮券、總值港幣$7,800指定消費餐飲電子禮券及總值港幣$14,000指定消費商戶電子禮券等。
然而以合資格之銀聯支付方式(只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼)消費滿指定金額，更額外享高達港幣$1,200ELEMENTS圓方電子禮券，賞上加賞！顧客更可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享一系列優惠獎賞及專屬服務，包括30日積分登記期限、會員戶口相聯親友儲分計劃等。
「周末時尚服飾獎賞」添新裝額外享港幣$1,000電子禮券 新店進駐推限時開幕優惠
想添置夏日新裝同時享獎賞，便不能錯過第四賞—「周末時尚服飾獎賞」。由即日起至31日逢星期五至日，憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞時，更可額外獲得港幣$1,000特定時尚服飾電子禮券。另外兩間新店健康西餐廳 Alimente和英國女裝運動品牌Sweaty Betty分別帶來限時開幕優惠，於Alimente惠顧任何套餐外賣自取可享85折優惠，而由即日至8月31日，憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票於Sweaty Betty購買正價運動緊身褲便可享85折優惠。