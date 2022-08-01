ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 配合消費券派逾千萬豐富獎賞

第二期消費券將於8月7日起分期發放，各大商場當然各出奇招，以刺激消費。其中ELEMENTS圓方推出了「盛夏購物四重賞」，豐富獎賞源源不絕，讓市民不只在品嘗各式美饌同時享受滋味禮遇，還可以消費同時享合共高達港幣$29,200獎賞，盡情購買心頭好。 夏日熱焫焫去邊好？ELEMENTS圓方將於8月上旬推出第一賞—「盛夏餐飲獎賞」，向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值港幣$1,000萬的餐飲電子禮券，讓會員於周末相約好友共嘗滋味佳餚後，還可以經2樓的「藝術廣場天橋」前往西九文化區度過悠閒的一天。

「盛夏購物消費獎賞」加上「銀聯額外消費獎賞」

合共可獲高達港幣$29,200獎賞 若想精明地使用消費劵，市民可以善用第二賞—「盛夏購物消費獎賞」，由即日起至8月31日，只要消費滿指定金額，便可享總值高達港幣$28,000的獎賞，包括總值港幣$3,000指定消費美容電子禮券、總值港幣$7,800指定消費餐飲電子禮券及總值港幣$14,000指定消費商戶電子禮券等。 然而以合資格之銀聯支付方式(只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼)消費滿指定金額，更額外享高達港幣$1,200ELEMENTS圓方電子禮券，賞上加賞！顧客更可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享一系列優惠獎賞及專屬服務，包括30日積分登記期限、會員戶口相聯親友儲分計劃等。