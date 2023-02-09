hello情人節食玩攻略締造浪漫時光 商場推三重限定禮遇 消費滿額即送$400回贈獎賞

情人節將至，全城瀰漫浪漫氛圍！於明日起至4月30日期間，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈）將呈獻「hello甜蜜獻禮」，為hello會員提供情人節餐飲推介及限定優惠攻略，以電子消費滿指定金額同時獲取高達$400回贈獎賞！
hello甜蜜獻禮三重獎賞 享盡購物美食優惠
甜蜜節日又點少得禮物與佳餚，想玩得盡興？「hello甜蜜獻禮」三重精彩獎賞為愛侶打造甜蜜溫馨的二人世界！hello會員明日起至4月30日，於最少一間零售商戶及一間餐飲商戶以電子消費滿$2,000，即可獲贈$100恒隆電子購物禮券；滿$4,000可額外獲贈$100恒隆電子購物禮券；滿$8,000再可額外獲贈$200恒隆電子購物禮券。最高可獲取高達$400獎賞！
此外，恒隆地產旗下中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈）亦同時呈獻「嘗味中環」，精選多間環球餐飲商戶，獻上頂級的美食佳餚予一眾饕客。即日起至3月12日，hello會員於參與商戶憑兩筆累積消費滿$2,000，更可獲贈總值$300的電子餐飲禮券。
山頂廣場欣賞醉人景色 多家食肆推限定優惠
可俯瞰維港景色的山頂廣場，絕對是情人節的打卡熱點。於2月11日及12日下午2時至5時，於山頂廣場以電子貨幣即日累積消費滿$300或以上，可換領「情人節限定——個人化手寫瑪瑙石片」參加證，由西洋書法家於具有消除負能量及有助增進感情的瑪瑙石上寫上專屬字句，為摯愛送上獨一無二的禮物！而山頂廣場兩大特色打卡位亦將於2月11日正式登場！有愛寵的情人可先到連接商場二樓至三樓的萌寵玩樂「草」梯，替毛孩多角度拍攝可愛照片，再沿樓梯步行到三樓觀景台，欣賞由逾一千個彩色燈籠拼砌成的「幻彩天幕」，再配上維港璀璨夜景，絕對是打卡好去處！
除了打卡，情人們還可在山頂廣場享用多國佳餚。各位可到來自東京六本木的37 Steakhouse & Bar品嚐匠心炮製的五道菜情人節套餐；或是到意大利餐廳FIAMMA享用由米芝蓮星級名廚Enrico Bartolini特別設計的情人節四道菜套餐；最後到皇玥購買著名的蝴蝶酥、唐果子，消費滿$300更享$50折扣優惠。另外，港九商場多間食肆亦接連推出情人節限定菜式和優惠，各位有情人切勿錯過！