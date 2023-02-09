hello情人節食玩攻略締造浪漫時光 商場推三重限定禮遇 消費滿額即送$400回贈獎賞

情人節將至，全城瀰漫浪漫氛圍！於明日起至4月30日期間，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈）將呈獻「hello甜蜜獻禮」，為hello會員提供情人節餐飲推介及限定優惠攻略，以電子消費滿指定金額同時獲取高達$400回贈獎賞！

hello甜蜜獻禮三重獎賞 享盡購物美食優惠

甜蜜節日又點少得禮物與佳餚，想玩得盡興？「hello甜蜜獻禮」三重精彩獎賞為愛侶打造甜蜜溫馨的二人世界！hello會員明日起至4月30日，於最少一間零售商戶及一間餐飲商戶以電子消費滿$2,000，即可獲贈$100恒隆電子購物禮券；滿$4,000可額外獲贈$100恒隆電子購物禮券；滿$8,000再可額外獲贈$200恒隆電子購物禮券。最高可獲取高達$400獎賞！

此外，恒隆地產旗下中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈）亦同時呈獻「嘗味中環」，精選多間環球餐飲商戶，獻上頂級的美食佳餚予一眾饕客。即日起至3月12日，hello會員於參與商戶憑兩筆累積消費滿$2,000，更可獲贈總值$300的電子餐飲禮券。