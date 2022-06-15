HomeSquare「香港家居折2022」 6萬件家品低至$1及1折發售

HomeSquare「香港家居折2022」將於7月11日至8月14日舉行，多達60,000件名牌傢俬家品低至$1、$100以及1折超抵價。如果想搶購優惠家具，記得於6月13日至7月10日，在商場以電子消費滿$6,000，即可登記成為Smart Buyer，搶先在公開發售前預留心儀貨品。

HomeSquare今次夥拍近100家商戶推出逾60,000件傢俬家品，包括6,000張梳化、逾40款名牌燈飾及寢具，總折扣額達$1,500萬。當中推介的Homeless NORMANN北歐簡約吊燈只售$1，Francfranc FIER 3座位組合式布藝梳化及法比梳化3座位科技布梳化亦以1折發售。

滙豐及VISA信用卡獨家優惠

另外，於7月11日至8月14日期間，於HomeSquare家居商舖及HomeCircle陳列室，以滙豐及VISA信用卡簽帳滿指定金額即可參加有獎遊戲，有機會贏取高達$150,000豐富獎品。憑滙豐信用卡所得積分能夠轉換成Point Dollar當現金消費；而VISA信用卡簽帳更可以換取高達$900消費現金券，回贈額達5%。

HomeSquare「香港家居折2022」：

日期：7月11日至8月14日

震撼開售日：7月17日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田鄉事會路138號

家具家品預留網：

www.smartbuyweeks2022.com