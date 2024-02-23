熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 回南天 天璽．海 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
消費著數
2024-02-23 15:30:00

IKEA大減價 過千產品低至五折 最平$4.9有交易！美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

分享：
IKEA大減價 過千產品低至五折 最平$4.9有交易！美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

IKEA大減價 過千產品低至五折 最平$4.9有交易！美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

IKEA由即日起至320日，連續28天，舉行減價清貨優惠，過千件家品、家飾、廚具以低至五折出售。yuu會員購買指定產品即可享額外9折優惠，亦可以優惠價換取IKEA電子現金券和其他豐富獎賞。除此之外，美食站亦同步推出小食優惠。想在新一年為家居改頭換面、添置新家品，即睇以下5大推介！

IKEA大減價 過千產品低至五折/美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

IKEA大減價 過千產品低至五折/美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

搶手推介1：精選傢具打造個性客廳

美觀及實用性於一身的傢具，輕鬆打造簡約型格的客廳陳設。

FRIHETEN角位梳化床可作梳化、躺椅及雙人床，只要拉開梳化下層，即成為梳化床，而且躺椅內藏貯物空間，並完美隱藏於梳化內。$3790 KIVIK兩座位梳化有柔軟堅挺的承托，能給予身體穩定的承托，而且扶手可拆下，方便加配一張或多張躺椅，靈活實用。$3790 MÅLBUR升降式工作檯採用氣壓升降設計，可輕鬆按需要調整桌面高度，特別適合放在客廳的梳化旁使用。$799

搶手推介2 : 家居收納法寶 

即使在有限的家居空間，只要好好收納，就能創造出無限的空間及可能。妥善好好收藏各類家中物品，讓居所整齊清潔之餘，更可騰出更多空間活動，一舉兩得。

BARSVIKEN摺板檯可按人數需要調整餐檯大小，小巧設計，而且檯面下可放4張摺椅，節省空間。 DRAGGAN活動几設有3層空間可以用來擺放各式烹飪用具和調味料，帶來額外的收納空間，並可以隨意安置於家居任何角落，靈活性十足。$99.9 STENSTORP廚房活動几可以為廚房增添額外貯物空間，2塊活動實心橡木層板，可存放瓶子。$799.9 TRONES貯物櫃適合細小空間，頂部可放置小物品，淺身設計適合存放鞋子、手套及圍巾。$199.9

搶手推介3：善用睡房每寸空間

睡房雖然是家裡最私人的角落，但也不能忽視，要有自己的獨特品味之餘不失實用性，創造更多空間。

Ad Block
SLATTUM床架底下有充裕空間放置貯物盒，可收納其他床上用品或衣服。$599.9 - $899.9 KUGGIS連蓋貯物盒整理得井然有序，透明色一目了然，實色則進一步提升整潔的感覺。$69.9- $79.9 KNARREVIK床頭几放在床邊，方便擺放睡前小物，檯下備有實用貯物空間，空間再小仍可打造寬敞小天地。$49.9- $59.9 SONGESAND六格抽屜櫃絕對符合睡房需要，高身的抽屜櫃設計提供更多貯物空間。$799.9

搶手推介4：低價精緻餐具

IKEA清貨優惠，只需近$160，就可以將精美絕倫的16款餐具一次帶回家。

KALASBRA餐具($159.9/16件)將水彩花朵元素融入餐具中，配上SOMMARLEK茶壺保溫座，促膝詳談也可以享受溫熱的好茶。$29.9 SOMMARLEK茶壺保溫座，促膝詳談也可以享受溫熱的好茶。$29.9 KORKEN連蓋瓶透明瓶身，放入不同顏色的食材或醬料，能一眼看清盛載物，點綴餐桌。$19.9 PROPPMÄTT砧板可用作上菜盤，盛載水果、芝士或風乾火腿。$19.9

搶手推介5：精選產品低至$4.9

IKEA減價清貨，眾多貨品以低至五折的優惠價發售，當中部分人氣生活好物及家居用品，減價後更只售$9.9$4.9

Ad Block
YLLEVAD藝術卡 $9.9 KROPPSVARM 袋裝乾花, 薄荷味 $9.9 INAMARIA 抹布 $4.9 RÅGODLING 衣架 $9.9

美食站優惠 

IKEA除了琳琅滿目的家品，香港及澳門美食站亦加入行列，由即日起至320日，只需$10即可享用IKEA人氣蒜香雞槌或香脆雞柳，添置新家品同時享受滋味小食。

蒜香雞槌 $10/3pcs 香脆雞柳 $10/4pcs

yuu會員額外專享優惠及獎賞

222日至228日：於IKEA購買精選減價貨品，額外可獲9折優惠（此優惠只適用於香港及澳門IKEA門市可即場提取的貨品及網上購物，愉景灣Close to You除外。減價貨品數量有限，售完即止。）

229日至313

14,000分（88折）YUU積分換購 IKEA $80現金券（原價：16,000分）(只限於門市換購)

10,000分（9折）YUU積分換購 IKEA $55現金券（原價：11,000分）(只限於門市換購)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受