IKEA大減價 過千產品低至五折 最平$4.9有交易！美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

IKEA由即日起至3月20日，連續28天，舉行減價清貨優惠，過千件家品、家飾、廚具以低至五折出售。yuu會員購買指定產品即可享額外9折優惠，亦可以優惠價換取IKEA電子現金券和其他豐富獎賞。除此之外，美食站亦同步推出小食優惠。想在新一年為家居改頭換面、添置新家品，即睇以下5大推介！

IKEA大減價 過千產品低至五折/美食站小食優惠/yuu會員額外折扣

搶手推介 1 ：精選傢具 打造個性客廳 美觀及實用性於一身的傢具，輕鬆打造簡約型格的客廳陳設。

搶手推介 2 : 家居收納法寶 即使在有限的家居空間，只要好好收納，就能創造出無限的空間及可能。妥善好好收藏各類家中物品，讓居所整齊清潔之餘，更可騰出更多空間活動，一舉兩得。

搶手推介 3 ：善用睡房每寸空間 睡房雖然是家裡最私人的角落，但也不能忽視，要有自己的獨特品味之餘不失實用性，創造更多空間。

搶手推介 4 ：低價精緻餐具 IKEA清貨優惠，只需近$160，就可以將精美絕倫的16款餐具一次帶回家。

搶手推介 5 ：精選產品 低至 $4.9 IKEA減價清貨，眾多貨品以低至五折的優惠價發售，當中部分人氣生活好物及家居用品，減價後更只售$9.9及$4.9。

美食站優惠 IKEA除了琳琅滿目的家品，香港及澳門美食站亦加入行列，由即日起至3月20日，只需$10即可享用IKEA人氣蒜香雞槌或香脆雞柳，添置新家品同時享受滋味小食。