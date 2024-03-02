K11 MUSEA全新「MUSEA WELLNESS CLUB」健康美食/美容護理/購物療癒優惠

由3月1日至3月24日，K11 MUSEA推出「MUSEA WELLNESS CLUB」，以調節身心靈健康為主題，提供超過50個放鬆身心的體驗，一站式涵蓋健身、美容、飲食、精神等四個範疇。另外更雲集超過20款精選美容護理、健康美食、購物療癒優惠及禮遇，追求健康生活的都市人一定要參與！

全方位跑步及健身體驗 為鼓勵大家按照自己的步伐追求身心靈健康，讓運動新手或瑜伽愛好者，都能找到富挑戰性又能讓自己樂享其中的課堂， MUSEA WELLNESS CLUB 活動邀請 lululemon 品牌大使與 PURE Fitness 教練合作，攜手策劃一系列跑步體驗、專業健身訓練、瑜伽冥想、拉筋伸展的課程，助您於新一年喚醒身體機能，感受生命律動。K11 MUSEA 將會於3月23日舉行「運動日」為 MUSEA WELLNESS CLUB 活動的尾聲作總結，届時運動迷可以一拼參加 lululemon 與 PURE Fitness 帶來的全方位運動體驗！ 立即報名

地下繪畫互動塗鴉牆 國際著名藝術家Danny Casale（又名Coolman Coffeedan）特別為 MUSEA WELLNESS CLUB 活動於MUSE EDITION地下繪畫互動塗鴉牆，誠邀大眾於 Danny Casale 的塗鴉設計上親手填色，響應藝術共創的理念。Danny Casale 憑藉其細膩的筆觸與幽默感，創作出風靡全球的可愛角色「Spesh」，並向參觀者傳遞「您是最獨特（Ur Special）」的正向訊息，提醒大家即使生活繁雜令負面情緒湧上心頭，別忘記我們日常生活依然有著無數可以微笑的理由！

MUSEA WELLNESS CLUB 精選 美肌法寶 美容護膚一向都非常重要，MUSEA WELLNESS CLUB 精選一系列美肌法寶及護理體驗，包括國際天然護膚品牌 Chantecaille為 K11 MUSEA推出皇牌面部護理服務獨家限定優惠、創立於1828年的法國頂級香氛與護膚品牌Guerlain 的御庭蘭花再生面部護理迎新禮遇、瑞典天然護膚品牌 L:A BRUKET 的手部護理服務免費體驗、全球尊貴人參草藥護膚品牌雪花秀Sulwhasoo 為 KLUB 11 會員呈獻限定禦時緊顏參養面霜體驗裝等，提供專享限定禮遇及美肌必備法寶，讓您展示肌膚最佳狀態，從內到外容光煥發，保持自信美。