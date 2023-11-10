Samsung Week雙11優惠｜Galaxy Z Fold4低至5折・QLED電視、投影機減價 送澳門銀河酒店一晚住宿(附連結)

一年一度，Samsung迷最期待的「Samsung Week年度星級賞」已經火熱開鑼！今年Samsung 54周年，加上雙11購物節，帶來前所未有的震撼優惠！
由11月9日至11月17日，Samsung特別為你準備了驚喜三重超值優惠! 於官網搶購最新智能手機、電腦、影音產品及家電折扣激減低至5折，另有非常吸引的組合加購優惠。買滿指定金額更送你限量「澳門銀河TM」Staycation體驗。如果你係DBS信用卡客戶，於Samsung網上商店及三星專門店購物，更可享高達HK$2,000回贈#。
Samsung Week雙11優惠｜Samsung手機減價
購買Galaxy S23 Ultra 512GB/256GB (雪慕白) 激減低至85折，低至$8,263起，再送星級禮遇總值超過 $3,000，第一重驚喜優惠：旗艦型號智能手機、電腦、影音產品及家電折扣激減低至5折。
低至5折瘋狂搶購Galaxy Z Fold4，只售$8,799，再送星級禮遇總值超過 $1,800，售完即止！
全新一代旗艦摺機Galaxy Z Fold5 l Z Flip5 自推出以來首次減價，趁年度星級賞低至87折入手!
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Galaxy Z Flip5首減享87折，低至$7,198入手，送星級禮遇總值超過 $3,300
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Galaxy Z Fold5首減享9折，低至$12,238入手，即享「澳門銀河TM」住宿禮券及星級禮遇總值超過 $5,600
Samsung Week雙11優惠｜平板電腦
最強效能Galaxy Book3 Ultra享年度星級賞X雙11超級優惠，限時直減高達 $6,400，低至75折入手！搭載 NVIDIA GeForce RTX 4070 和 13 代 Intel Core i9 處理器，無論是打機、剪片、執相，或文書工作都能完美支援。以指定舊裝置Trade In，更可獲得額外高達$3,333回贈，趁年度星級賞入手新手提電腦，限時購買再送以下星級禮遇總值超過 $3,800。
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送Galaxy Tab S6 Lite (128GB)，讓你體驗以平板電腦作為第二屏幕的便利
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送一年Microsoft 365 個人版，提升工作和學習效率
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送你ITFIT 旋轉式平板電腦支架，讓你隨心調整電腦的角度和高度
全新Galaxy Tab S9 Ultra 官網獨家型號1TB 可享星級優惠大減$1,888，相等於85折，限時禮遇送ITFIT 旋轉式平板電腦支架及其他禮遇總值超過$6,000。
除了以上產品的震撼折扣， Galaxy Buds2及Galaxy Watch5 亦同樣有驚喜優惠低至66折。現時購買 Galaxy Buds2，只需$899就能帶走這款輕巧舒適，降噪出色，音質卓越的無線耳機！ 購買 Galaxy Watch5 系列低至$1,518 起，讓你隨時掌握自己的健康狀況，並與你的手機和耳機無縫連接！
Samsung Week雙11優惠｜電視及投影機
Samsung 旗艦Neo QLED 及 QLED電視，多重折扣大激賞！於Samsung網上商店購買 Ｎeo QLED 及QLED 電視，即享以下三重優惠:
第一重 : 低至６折入手，限時減高達＄30,000 ，最低只需HK$5,187 ，額外送總值高達 $13,260 禮品。
第二重 ：以舊電視升級換購指定電視型號，額外減高達 $5,000。
第三重 : DBS信用卡專享高達$2,000回贈#。
立即入手，讓你省得更多！安坐家中都有置身電影院般的色彩畫質及逼真感官體驗！
人氣熱搜多重玩法投影機The Freestyle 今年10月9日推出新一代後，首批火速被搶光。第二輪加推，可於 Samsung 網上商店 11月9至17日預訂，更可享限時星級禮遇總值 $2,660。新一代 The Freestyle 自動修正速度快 59% ，升級 HDR 10+，LED 壽命延長至30,000小時。絶對值得入手！
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限時送The Freestyle 電池底座 (建議零售價港幣 $1,490)，讓你可隨時隨地投射出你最喜愛的電影長達 3 小時。
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限時送ITFIT 84吋便攜式投影布幕 (建議零售價港幣 $680)，讓你的投影畫面更加清晰。
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限時送專用防水保護套 (建議零售價港幣$490)，讓你的投影機無需擔心雨水或灰塵，隨時隨地都能攜帶。
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使用DBS信用卡付款，還可額外獲得$400回贈#，讓你更加划算
打機迷必入49" Odyssey OLED G9 曲面電競顯示器優惠！現於Samsung網上商店購買49" Odyssey OLED G9 曲面電競顯示器，限時直減$2,000，再送Game Pass 12個月(建議零售價 $348)，讓你無限暢玩精選熱門遊戲，感受沉浸式身歷其境的刺激感覺。使用DBS信用卡付款，還可額外獲得$800回贈#
BESPOKE Jet設計品味系列旋風吸塵機 (星夜藍) 優惠亦都不可錯過！這款吸塵機不僅擁有時尚的外觀，還具智能變頻摩打達 210W 強勁吸力，加上獨有5層濾清系統，連雙旋濕拖刷頭 (建議零售價HK$1,090) ，讓你的家居清潔更輕鬆、更高效。現在只要在Samsung網上商店下單，即享$2,300 折扣，還有限時總值$888禮遇送給你。
【官網獨家加購優惠】於官網購買任何產品滿$7,000，可享超優惠價$499加購C-Series HW-C450 2.1ch Soundbar (原價$2,190)，相等於23折入手，限時搶購，立即入手!
第二重驚喜優惠：送限量「澳門銀河TM」Staycation體驗
於Samsung網上商店買任何產品滿$12,000，你就可以獲得「澳門銀河TM」住宿禮券一張(價值$1,600)*，可兌換澳門安達仕酒店/銀河酒店/澳門大倉酒店住宿一晚，購入心頭好之餘更有機會體驗「澳門銀河」的五星級服務和設施，享受一個難忘的澳門假期。
第三重驚喜優惠：DBS信用卡可享高達HK$2,000現金回贈
只要你於Samsung網上商店及三星專門店購買任何產品，並使用DBS信用卡簽賬，即可獲得高達HK$2,000現金回贈#。只要你的單一簽賬淨額達到以下金額，你就可以獲得相應的回贈，讓你買得開心嘅同時節省更多！
單一簽賬淨額回贈
HK$6,000 - HK$13,999HK$400
HK$14,000 - HK$19,999HK$800
HK$20,000或以上HK$1,600
*#只適用於澳門安達仕酒店\「銀河酒店TM 」\澳門大倉酒店一晚住宿。住宿價值只供參考。
#優惠受條款及細則約束。每位持卡人於推廣期內可享優惠次數不限，惟整個推廣期內每張合資格信用卡享有最多HK$2,000回贈！借定唔借？還得到先好借！
以上所有推廣優惠均受條款及細則約束，並以條款及細則所載内容為準。詳情請參閲 Samsung 網上商店。
(資料由客戶提供)
原文刊登於 YAHOO著數