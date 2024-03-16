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2024-03-16 12:30:11

Soap Studio期間限定店登陸啟德Airside！必搶燦子系列＋迪士尼公仔

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Soap Studio期間限定店登陸啟德Airside 必搶燦子系列＋迪士尼公仔

Soap Studio期間限定店登陸啟德Airside 必搶燦子系列＋迪士尼公仔

玩具迷請注意！Soap Studio Pop-up Store首度登陸Airside，並於今個周末一連兩日限定預訂超人氣「燦子系列套裝」，每日限量100套！迪士尼系列產品方面，有「迪士尼唐老鴨主題汽船層層疊擺件」、「迪士尼唐老鴨主題驚喜蛋糕盲盒」等等，店舖更會放置三眼仔和唐老鴨立體公仔迎接大家，一於去打卡兼掃貨啦！

周末限定！Soap Studio Pop-up Store

今次期間限定店，將發售多款迪士尼系列產品，包括以將唐老鴨﹑黛絲﹑史高治和三位外甥與蛋糕結合在一起的「迪士尼唐老鴨主題驚喜蛋糕盲盒」；汽船造型的「迪士尼唐老鴨主題汽船層層疊擺件」；齊集史迪仔與他的朋友們的「迪士尼史迪仔款疊疊樂三明治」等。為慶祝今年首個Soap Studio Pop-up store開幕，在3月16日及17日將有「燦子系列套裝」快閃預訂，連同小琪與酷瑪人偶套裝，三個人物角色為一套一同預訂，每套零售價HKD$420，每日預訂100套，合共200套，每位人士限買一套，先到先得，粉絲們記得到店內搶購！

Soap Studio Pop-up Store@ Airside
日期：2024年3月8日至5月5日
時間：11:00-21:00
地點：Airside 4樓406號鋪

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