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2024-02-22 18:20:23

WhatsApp新功能2024｜4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間

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WhatsApp新功能2024｜4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間

WhatsApp新功能2024｜4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間

日常生活用手機與人溝通，基本上都會用到手機通訊 App「WhatsApp」，而最近Mark Zuckerberg就公布WhatsApp 2024年首次加入的4項新功能，全部都與整理文字內容相關，其中必學條列式標題，以後用WhatsApp進行通訊就更方便，Android、iOS、Web及 Mac桌面的用戶都啱用！

打工仔必學！WhatsApp新功能2024 

WhatsApp不時會作出更便利生活的更新，例如去年就加入了「一鍵保留限時訊息」，讓用家可以將重要訊息選擇保留。對比以往針對訊息私隱度的更新，今次就集中提升文字訊息處理功能，從現有粗體、斜體、刪除線和等寬字體選項，再新增額外補充功能，用戶現可選擇更個人化的方式發送訊息，以更具結構的格式呈現文字內容，節省用戶整理文字的時間，令訊息內容更整齊清晰，打工者必學！

WhatsApp新功能2024｜1.條列式標題

項目符號清單可以幫助列出流程步驟，如食譜中的材料或訊息的重點（請在輸入的每個字詞或句子前加上連字號「-」，並在符號後預留一個空格）。

WhatsApp新功能2024｜2.數字序列

編號清單可以紀錄事情的特定順序，例如說明或回顧事情的步驟（請在每行輸入文字內容前加上數字、句點和一個空格）

WhatsApp新功能2024｜3.引用指定訊息內容

引號可以方便用戶突出某項訊息內容（請在輸入文字內容前加上尖角括號「 >」和一個空格）

 

WhatsApp新功能2024｜4.行內代碼

內嵌程式碼有助區分句子中的特定訊息（請在輸入文字內容的前後各加上一個反引號 ` ）

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