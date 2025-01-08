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2025-01-08 10:00:00

消防局開放日｜4區消防局1月免費開放日 消防車展覽/跳彈床/ 試穿制服/操練示範

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消防局開放日｜4區消防局1月免費開放日 消防車展覽/跳彈床/ 試穿制服/操練示範
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小朋友向來對消防員的工作抱有極大興趣。或者趁1月有5區消防局舉辦開放日，家長不妨帶小朋友到場了解消防員的工作內容。現場亦有攤位遊戲等，讓訪客認識更多防火知識。所有開放日均為免費入場，絕對是性價比高的親子週末好去處。

1月多區消防局舉辦開放日。（香港消防處FB圖片）

消防局1月開放日｜北區防火安全活動日

粉嶺消防局將於111日舉辦防火安全活動日，增強公眾防火意識。屆時現場將有消防及救護工具展覽及示範表演、消防工作犬示範及兒童試穿消防及救護制服。當然有小朋友最愛的吹氣彈床及手工藝與遊戲攤位。 

地點：粉嶺遊樂場 

時間：上午10點至下午4 

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活動海報（香港消防處FB圖片）

消防局1月開放日｜葵青區防火嘉年華 2025 暨青衣消防局開放日

青衣消防局將於112日舉辦嘉年華暨消防局開放日。訪客屆時可觀賞消防操練示範、消防車輛及工具展覽及消防演練示範等。家長亦可帶同小朋友穿上消防服拍照，留下可愛一刻。 

地點：青衣鄉事會路 11 號青衣消防局

時間：

第一節：上午1030分至下午130

第二節：下午2時至下午5 

活動海報 （香港消防處FB圖片）

（香港消防處FB圖片）

消防局1月開放日｜元朗區防火安全嘉年華暨頒獎典禮

元朗區將於112日舉辦防火安全嘉年華，宣揚防火意識。現場將提供攤位遊戲及大型充氣滑梯，讓小朋友放電。同樣，消防車、救護車及裝備將於現場向公眾展出。嘉年華更有公路救援示範，讓訪客了解消防員救援程序及裝備等。

地點：元朗安興街安興遊樂場 

時間：下午1點至下午5 

活動海報 （香港消防處FB圖片）

消防局1月開放日｜大埔區防災應急嘉年華暨大埔消防局及救護站開放日

大埔消防局及救護站將於118日舉辦免費開放日。當日會有消防操練時份、消防及救護設備展覽，當然有必備的攤位遊戲及綜合表演。 

地點：大埔汀角路3號大埔消防局

時間：上午11點至下午4

活動海報 （香港消防處FB圖片）

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