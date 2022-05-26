涼住瞓覺｜IKEA涼爽床上用品 吸濕排熱 唔怕瞓覺熱醒

天氣漸轉炎熱，有時半夜瞓覺會熱醒，整個人痴笠笠，除了開冷氣和風扇外，可以選擇透過涼感寢具降溫，省回不少電費。IKEA推出多款冰涼寢具，包括被套、床笠，到枕頭、床褥墊等，運用不同物料材質和設計，達致降溫功效。部份冰涼寢具更正進行優惠，價格更實惠！

冰涼寢具推介 想為床鋪增添涼感，不一定要換床褥，只需加上床褥保護套即可，ROSENVIAL床褥保護套採用聚乙烯纖維，以及可吸收並儲存人體熱能的人造絲石蠟微粒，有助吸熱，同時帶走濕氣、保持乾爽，將保護套鋪在床單和床墊之間，更可保護床墊，避免沾染灰塵，延長床墊的使用壽命。如果想營造更冰涼感覺，則可以選擇REXBEGONIA降溫涼墊，除了更涼爽排熱，布料亦更柔軟舒適且貼合身體，其顯著的涼感效果絕對有助放鬆和入睡。

涼爽觸感枕頭適合不同睡姿 系列同時備有多款涼爽觸感設計的枕頭，適合喜歡不同睡姿的用家。推介KLUBBSPORRE人體工學枕頭備有兩用功能，一面是記憶泡膠，可供頭部及肩頸足夠承托，有效紓緩壓力，可保持恆溫之餘，枕芯內的小孔更有助空氣流通；另一面則以冷凝膠製成，觸感涼爽舒適，雙面設計為用家帶來雙重享受。配搭ROSENVIAL枕頭保護套或BRANDLILJA枕袋，前者可快速散熱；後者則可吸濕排熱，帶來乾爽涼意。

薄身冷氣被 吸濕排熱 炎夏總要開冷氣，以100%可再生棉織成的LÅGBJÖRK冷氣被天然透氣同時吸濕，較薄被身適合在冷氣房使用；GRUSSTARR清涼被以人造絲排熱，同時有助身體保持恆溫，整夜睡眠更穩定。

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