涼浸浸｜UNIQLO AIRism夏日清涼企劃 送5,000件AIRism內衣/AIRism清涼套裝/免費派雪糕

踏入6月盛夏季節，UNIQLO的夏日王牌AIRism系列，採用只有細至人體毛髮12分之1的超微細聚酯纖維及革新舒適科技，即使在炎熱的夏天都能注入空氣感，極致舒適，揮別潮濕悶熱。UNIQLO特別推出「AIRism夏日清涼企劃」，包括「AIRism夏日清涼號」雪糕車遊走香港並舉行限定免費雪糕日，更送出高達5000件AIRism指定內衣，讓大家感受AIRism帶來的舒適感。

第一彈：送 5,000 件 AIRism 內衣 AIRism系列物料多年來持續進化，透過不斷改良，由起初只推出內衣物，現在已應用到上衣、褲裝、外套，以及睡衣套裝。UNIQLO為了讓大家感受到AIRism系列的速乾、柔滑及清涼感，由6月9日至6月15日期間，UNIQLO官方Instagram將會進行期間限定的AIRism獎賞活動。只要到指定活動帖文標注兩位朋友，及分享最想穿著AIRism進行的夏天活動及原因，將有機會獲得指定AIRism內衣，名額共5,000件。