涼浸浸｜UNIQLO AIRism夏日清涼企劃 送5,000件AIRism內衣/AIRism清涼套裝/免費派雪糕

踏入6月盛夏季節，UNIQLO的夏日王牌AIRism系列，採用只有細至人體毛髮12分之1的超微細聚酯纖維及革新舒適科技，即使在炎熱的夏天都能注入空氣感，極致舒適，揮別潮濕悶熱。UNIQLO特別推出「AIRism夏日清涼企劃」，包括「AIRism夏日清涼號」雪糕車遊走香港並舉行限定免費雪糕日，更送出高達5000件AIRism指定內衣，讓大家感受AIRism帶來的舒適感。
第一彈：送5,000件AIRism內衣
AIRism系列物料多年來持續進化，透過不斷改良，由起初只推出內衣物，現在已應用到上衣、褲裝、外套，以及睡衣套裝。UNIQLO為了讓大家感受到AIRism系列的速乾、柔滑及清涼感，由6月9日至6月15日期間，UNIQLO官方Instagram將會進行期間限定的AIRism獎賞活動。只要到指定活動帖文標注兩位朋友，及分享最想穿著AIRism進行的夏天活動及原因，將有機會獲得指定AIRism內衣，名額共5,000件。
第二彈：6月17日「AIRism夏日清涼號」免費派雪糕
為迎接活力清爽夏日，UNIQLO將於6月16日至7月6日期間帶來「AIRism夏日清涼號」雪糕車，將AIRism的清涼延伸至味蕾的全方位體驗。市民除了可以於酷熱炎夏享用AIRism雪糕外，只要於活動期間成功捕捉「AIRism夏日清涼號」雪糕車打卡拍照，最具心思及創意的5位參加者即有機會獲得AIRism夏日清涼套裝(詳情請參閱官方 Instagram)，大家如果在街上見到，就記得把握打卡機會。品牌更將於6月17日（星期六）舉行免費雪糕日，邀請你走出香港潮濕悶熱的室外，一邊享用雪糕，一邊感受AIRism所帶來的夏日涼意。