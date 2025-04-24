涼蓆慳錢抗炎夏！5款打理清洗法 竹蓆/藤蓆/草蓆/亞麻蓆/竹纖維蓆

天氣愈趨炎熱，除了使用冷氣被、涼感寢具外，不少家庭都會使用涼蓆墊在床上，以省錢的方式對抗炎夏，但不同涼蓆的打理及清洗方法都各有不同，以下就整理了5款夏日涼蓆的打理清洗法，最好按照其特性使用最適合的方法清洗。

涼蓆清洗｜竹蓆 竹蓆屬於常見的涼蓆之一，質地較為涼爽柔韌，使用的時候需確保床墊平整，以防割破。但由於其原材料以竹子為主，水份容易造成發霉問題，所以清洗時不可直接用水清洗，而是應該用濕毛巾擦拭， 並且須再用乾毛巾擦乾，同時不可以放在太陽下暴曬，而是應放在陰涼通風處晾乾，以防出現變得脆弱或裂開的情況出現。

涼蓆清洗｜竹纖維蓆 竹纖維蓆的原材料同樣源於竹子，但卻提取其中的纖維成份而製成，因此較為柔軟爽滑，同時具備天然抗菌、耐磨透氣的功能，自然比一般竹蓆更為耐用，同時亦較容易打理。由於竹纖維蓆並非完全由竹子製成，因此可以直接放入洗衣機中清洗，建議清洗前可以先在溫水中浸泡10分鐘，然後以冷水及溫和的洗衣液清洗，清洗後放在陰涼通風處自然風乾即可。

涼蓆清洗｜藤蓆 不少家庭會使用藤製家具以助降温，而藤蓆主要可分成人造及天然兩款，如果選擇使用天然藤蓆，室內應該保持通風透氣，以防止潮濕的空氣令藤蓆發霉，同時不可用帶有化學成份的清潔劑擦拭藤蓆表面，以免因化學反應破壞其天然屏障。建議最好與清潔竹蓆一樣，使用濕毛巾將藤蓆的表面擦乾淨，再放在陰涼處晾乾。注意天然藤蓆的價格相對比較昂貴，需要花更多心思打理才可確保其質素。

涼蓆清洗｜草蓆 有些家庭會選擇使用草蓆來當作涼蓆，但由於草蓆的成份較為天然，因此比較容易出現蟎蟲或發霉的情況，建議使用草蓆後最好先用乾淨的濕毛巾擦拭乾淨，再用消毒藥水浸濕毛巾擦拭一遍，然後用乾毛巾抹乾，最後再放置在陰涼處吹風晾曬，以防止蟎蟲及霉菌出沒。

涼蓆清洗｜亞麻蓆 近年亞麻蓆較其他涼蓆大受歡迎，不但容易打理及清洗，使用的時候亦不用太過擔心蟎蟲及霉菌出現。亞麻蓆主要由天然亞麻製成，因此可以直接用水清洗，水洗前建議先放在30°C的溫水中浸泡10分鐘，然後用手整平待自然陰乾，最後再用熨斗燙至平滑即可。而日常亦可用乾濕毛巾擦拭進行打理，只需放在通風處便可以快速晾乾。