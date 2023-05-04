涼鞋拖鞋推薦2023｜4款最新運動涼鞋 上山下海運動出街必備

炎炎夏天就快到，你又準備好大熱天時專用、上山下海、出街襯衫運動都得嘅涼鞋未？以下便為大家推介4款今年夏天必備嘅運動涼鞋／拖鞋！

旅遊玩水必備！KEEN NEWPORT水陸兩棲涼鞋 夏天就係同陽光玩遊戲，想落海邊戲水、溪邊露營或去水上樂園，又點可以少得一對全能又好睇嘅涼鞋！美國戶外運動品牌KEEN為慶祝20周年，推出4個新配色系列NEWPORT，適合大家上山、下海、行澗、去旅行走萬里路，其中MONOCHROME純色系列就最百搭易襯，夏天出街都冇問題！ KEEN NEWPORT涼鞋功能 專利護趾鞋頭

快乾、易清潔物料

中底提供良好的避震與支撐

抗菌除臭鞋床

環保物料 NEWPORT系列備有男女裝與童裝款式及尺碼，男女裝系列售價為950港元，童裝為550港元，現於KEEN專門店、KEEN MOKO Pop Up及KEEN香港官方網店有售。

Under Armour SlipSpeed™ 快速變身拖鞋或運動鞋 拖鞋係你、運動鞋亦都係你！講緊就係Under Armour新推出嘅SlipSpeed™，適合各種訓練場景，也適合日常休閒穿著使用，引入改良式方案——可折疊軟墊後跟設計能夠秒速從訓練模式轉換到休閒模式，方便用家做完運動後放心地直接踩上後跟，盡情釋放雙足。 SlipSpeed™設有BOA® Fit快速綁鞋帶系統取代傳統鞋帶，唔需要駁鞋帶已經非常方便，更加懶人設計就係其快乾物料經過嚴格測試，物料經過洗衣機清洗後都無損其高效性能，懶人清潔都非常容易。 Under Armour SlipSpeed™功能 折疊軟墊後跟設計

UA Flow 一體式中底

BOA® Fit 快速綁鞋帶系統

Iso-Chill 散熱涼感技術

快乾物料 Under Armour SlipSpeed™即日起於指定Under Armour專門店及Under Armour香港官方網上商店發售，售價為1,299元。

PUMA x P.A.M. 山系涼鞋 TS-01 PUMA 與澳洲品牌Perks and Mini (P.A.M.) 合作，推出全新系列的機能運動服裝系列，其中當然包括夏天大熱的山系涼鞋 TS-01。 TS-01涼鞋採用大膽的拼色，融合了P.A.M.招牌的「PSY-ACTIVE」圖案設計，鞋上飾邊和鞋帶上亦加入搶眼的設計，帶來獨有的外觀。 PUMA TS-01功能 外底融入抓地紋路設計

魔術貼粘扣後跟，方便穿脫和調整

搭載TRINOMIC緩震系統，有效緩解足部壓力，提供緩震保護、靈活性和穩定性 PUMA x P.A.M. TS-01現時於指定PUMA專門店、官網發售，售價為1,150元。