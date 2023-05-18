涼鞋拖鞋推薦2023｜5款最新運動涼鞋 上山下海運動出街必備

涼鞋拖鞋推薦2023｜夏日即將來臨，你是否已為炎熱的天氣準備好適合各種場合的涼鞋呢？am730便為大家推薦以下5款必備的運動涼鞋/拖鞋，讓你在上山下海、街頭運動或休閒時都能穿着舒適、時尚的涼鞋。這些涼鞋不僅具有出色的舒適度和耐用性，還具有獨特的設計風格，是今年夏天你不能錯過的時尚單品。如果你正在尋找適合自己的涼鞋，不妨看看以下推薦，相信一定會有適合你的款式！

旅遊玩水必備！KEEN NEWPORT水陸兩棲涼鞋 夏天就係同陽光玩遊戲，想落海邊戲水、溪邊露營或去水上樂園，又點可以少得一對全能又好睇嘅涼鞋！美國戶外運動品牌KEEN為慶祝20周年，推出4個新配色系列NEWPORT，適合大家上山、下海、行澗、去旅行走萬里路，其中MONOCHROME純色系列就最百搭易襯，夏天出街都冇問題！ KEEN NEWPORT涼鞋功能 專利護趾鞋頭

快乾、易清潔物料

中底提供良好的避震與支撐

抗菌除臭鞋床

環保物料 NEWPORT系列備有男女裝與童裝款式及尺碼，男女裝系列售價為950港元，童裝為550港元，現於KEEN專門店、KEEN MOKO Pop Up及KEEN香港官方網店有售。

Under Armour SlipSpeed™ 快速變身拖鞋或運動鞋 拖鞋係你、運動鞋亦都係你！講緊就係Under Armour新推出嘅SlipSpeed™，適合各種訓練場景，也適合日常休閒穿著使用，引入改良式方案——可折疊軟墊後跟設計能夠秒速從訓練模式轉換到休閒模式，方便用家做完運動後放心地直接踩上後跟，盡情釋放雙足。 SlipSpeed™設有BOA® Fit快速綁鞋帶系統取代傳統鞋帶，唔需要駁鞋帶已經非常方便，更加懶人設計就係其快乾物料經過嚴格測試，物料經過洗衣機清洗後都無損其高效性能，懶人清潔都非常容易。 Under Armour SlipSpeed™功能 折疊軟墊後跟設計

UA Flow 一體式中底

BOA® Fit 快速綁鞋帶系統

Iso-Chill 散熱涼感技術

快乾物料 Under Armour SlipSpeed™即日起於指定Under Armour專門店及Under Armour香港官方網上商店發售，售價為1,299元。

PUMA x P.A.M. 山系涼鞋 TS-01 PUMA 與澳洲品牌Perks and Mini (P.A.M.) 合作，推出全新系列的機能運動服裝系列，其中當然包括夏天大熱的山系涼鞋 TS-01。 TS-01涼鞋採用大膽的拼色，融合了P.A.M.招牌的「PSY-ACTIVE」圖案設計，鞋上飾邊和鞋帶上亦加入搶眼的設計，帶來獨有的外觀。 PUMA TS-01功能 外底融入抓地紋路設計

魔術貼粘扣後跟，方便穿脫和調整

搭載TRINOMIC緩震系統，有效緩解足部壓力，提供緩震保護、靈活性和穩定性 PUMA x P.A.M. TS-01現時於指定PUMA專門店、官網發售，售價為1,150元。

ASICS ACTIBREEZE 3D拖鞋 助你快速恢復 一對拖鞋涼鞋固然是夏季必備單品，對於運動愛好者，其實亦可以是幫助回復。ASICS早前推出全新 ACTIBREEZE 3D立體拖鞋，鞋款為幫助運動員恢復提供最佳保護。 ASICS ACTIBREEZE 3D拖鞋具有突破性的幾何結構，通過以先進的3D列印技術，為跑手提供卓越的舒適腳感和良好保護。此外，此款拖鞋具有比 METASPEED 系列跑鞋更寬的網面鞋床，讓腳穩定舒適伸展，厚實且開放的網格結構，能有效降溫散熱以及透氣。要知道運動後雙腳最需要舒適地散熱透氣，以及讓用力過度的肌肉放鬆，ACTIBREEZE 3D拖鞋便提供了一個柔軟的溫層讓跑手好好休息。