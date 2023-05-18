涼鞋拖鞋推薦2023｜6款最新運動涼鞋 上山下海運動出街必備

涼鞋拖鞋推薦2023｜夏日即將來臨，你是否已為炎熱的天氣準備好適合各種場合的涼鞋呢？am730便為大家推薦以下5款必備的運動涼鞋/拖鞋，讓你在上山下海、街頭運動或休閒時都能穿着舒適、時尚的涼鞋。這些涼鞋不僅具有出色的舒適度和耐用性，還具有獨特的設計風格，是今年夏天你不能錯過的時尚單品。如果你正在尋找適合自己的涼鞋，不妨看看以下推薦，相信一定會有適合你的款式！

旅遊玩水必備！KEEN NEWPORT水陸兩棲涼鞋 夏天就係同陽光玩遊戲，想落海邊戲水、溪邊露營或去水上樂園，又點可以少得一對全能又好睇嘅涼鞋！美國戶外運動品牌KEEN為慶祝20周年，推出4個新配色系列NEWPORT，適合大家上山、下海、行澗、去旅行走萬里路，其中MONOCHROME純色系列就最百搭易襯，夏天出街都冇問題！ KEEN NEWPORT涼鞋功能 專利護趾鞋頭

快乾、易清潔物料

中底提供良好的避震與支撐

抗菌除臭鞋床

環保物料 NEWPORT系列備有男女裝與童裝款式及尺碼，男女裝系列售價為950港元，童裝為550港元，現於KEEN專門店、KEEN MOKO Pop Up及KEEN香港官方網店有售。

Under Armour SlipSpeed™ 快速變身拖鞋或運動鞋 拖鞋係你、運動鞋亦都係你！講緊就係Under Armour新推出嘅SlipSpeed™，適合各種訓練場景，也適合日常休閒穿著使用，引入改良式方案——可折疊軟墊後跟設計能夠秒速從訓練模式轉換到休閒模式，方便用家做完運動後放心地直接踩上後跟，盡情釋放雙足。 SlipSpeed™設有BOA® Fit快速綁鞋帶系統取代傳統鞋帶，唔需要駁鞋帶已經非常方便，更加懶人設計就係其快乾物料經過嚴格測試，物料經過洗衣機清洗後都無損其高效性能，懶人清潔都非常容易。 Under Armour SlipSpeed™功能 折疊軟墊後跟設計

UA Flow 一體式中底

BOA® Fit 快速綁鞋帶系統

Iso-Chill 散熱涼感技術

快乾物料 Under Armour SlipSpeed™即日起於指定Under Armour專門店及Under Armour香港官方網上商店發售，售價為1,299元。

PUMA x P.A.M. 山系涼鞋 TS-01 PUMA 與澳洲品牌Perks and Mini (P.A.M.) 合作，推出全新系列的機能運動服裝系列，其中當然包括夏天大熱的山系涼鞋 TS-01。 TS-01涼鞋採用大膽的拼色，融合了P.A.M.招牌的「PSY-ACTIVE」圖案設計，鞋上飾邊和鞋帶上亦加入搶眼的設計，帶來獨有的外觀。 PUMA TS-01功能 外底融入抓地紋路設計

魔術貼粘扣後跟，方便穿脫和調整

搭載TRINOMIC緩震系統，有效緩解足部壓力，提供緩震保護、靈活性和穩定性 PUMA x P.A.M. TS-01現時於指定PUMA專門店、官網發售，售價為1,150元。

ASICS ACTIBREEZE 3D拖鞋 助你快速恢復 一對拖鞋涼鞋固然是夏季必備單品，對於運動愛好者，其實亦可以是幫助回復。ASICS早前推出全新 ACTIBREEZE 3D立體拖鞋，鞋款為幫助運動員恢復提供最佳保護。 ASICS ACTIBREEZE 3D拖鞋具有突破性的幾何結構，通過以先進的3D列印技術，為跑手提供卓越的舒適腳感和良好保護。此外，此款拖鞋具有比 METASPEED 系列跑鞋更寬的網面鞋床，讓腳穩定舒適伸展，厚實且開放的網格結構，能有效降溫散熱以及透氣。要知道運動後雙腳最需要舒適地散熱透氣，以及讓用力過度的肌肉放鬆，ACTIBREEZE 3D拖鞋便提供了一個柔軟的溫層讓跑手好好休息。

DECATHLON迪卡儂行山涼鞋NH110 性價比之選 相信不少人想平平哋揀對CP值爆燈的涼鞋，都會想起法國運動品牌DECATHLON迪卡儂。DECATHLON推出的行山涼鞋NH110只賣$199，適合在炎熱晴朗的天氣下於野外小徑健行時穿上。無論係鄉間小路散步、穿過溪水還是野外，依款實用涼鞋都可以係夏天健行時提供良好的抓地力和所需的舒適性。 NH110功能 採用雙層 EVA 泡棉鞋底，具良好的避震性

3帶式設計（2 個魔鬼氈和 1 個扣環），可精確調整並提供良好的支撐

材質和鞋底設計可在步道上提供良好的抓地力。