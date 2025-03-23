涼鞋推薦｜KEEN全新 UNEEK WK首度結合 KEEN.CURVE弧型鞋底（多圖）

KEEN 以創新設計再度引起潮流界注目，將UNEEK涼鞋的功能性再度升級，UNEEK標誌性的 TWO-CORD 結構，首度結合KEEN.CURVE™ 專利技術的弧型鞋底，推出全新 UNEEK WK，帶來前所未有的步行體驗，時尚型格的外型亦非常適合日常穿搭！

UNEEK 再進化！KEEN.CURVE™ 重塑步行節奏 KEEN在2014 年成功推出 UNEEK，並以其「TWO CORD AND ONE SOLE」的革命性結構，成為顛覆市場的標誌性涼鞋，席捲潮流與戶外市場。自此，UNEEK 不僅成為 KEEN 的經典代表之作，更與 ATMOS、BEAMS、MITA SNEAKERS 等潮流品牌推出多款聯名款式，穩踞 URBAN OUTDOOR 風格指標。 今年推出的全新鞋款 UNEEK WK 在功能上更進一步，破天荒搭載 KEEN 獨家研發的 KEEN.CURVE™ 專利技術弧型鞋底，以幾何曲線設計強化步行推動力，塑造更流暢的步伐節奏。同時，UNEEK WK 配備高回彈 HIGH-ENERGY MIDSOLE，結合全天候防滑 MULTI-SURFACE OUTSOLE 外底，為雙足注入極致穩定支撐力，確保每一步都輕盈、流暢。



潮流x 可持續時尚，型格與環保並行 UNEEK WK 延續 UNEEK 家族的經典 TWO-CORD 設計，鞋身以回收 PET 塑膠物料製成鞋繩，靈活貼合不同腳型，提供舒適穿感。同時，鞋面選用 MICROFIBER UPPER 再生物料，搭配可調式索繩扣具，輕鬆調整鞋身鬆緊，確保全天候的透氣舒適。 UNEEK WK 以一系列配色，演繹自我時尚態度。男、女款主打低調百搭的米白及極具未來感的全黑色。而男裝則以卡其拼天藍色帶來強烈的軍事戶外風格，女裝選用大自然靈感的色彩組合，從清新的薄荷綠到溫柔優雅的粉紫色，為不同風格的穿搭增添個性點綴。不論搭配涼鞋造型或襪子穿搭，UNEEK WK 都能完美詮釋近期大熱的 URBAN OUTDOOR 風格，讓你時刻保持型格態度。 UNEEK WK 系列備有男、女裝款式及尺碼，即日起於 KEEN專門店及KEEN香港官方網店有售。