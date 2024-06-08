涼鞋推薦｜KEEN UNEEK10周年聯乘 露營及90年代為主題（多圖）

今年UNEEK誕生十周年，官方推出重磅聯名企劃，找來英國時尚名所END.及首次合作的瑞典人氣品牌Sneakersnstuff （SNS），分別以戶外露營及90 年代的狂歡文化為主題，推出兩款特別版UNEEK，兩種截然不同的設計方向。

夏天穿涼鞋需要透氣感，又要適合露營或行山，KEEN的人氣系列——UNEEK或是答案。

UNEEK x END. 「Camping」聯乘涼鞋 展示大自然美學

KEEN UNEEK X END. 「Camping」聯乘鞋款顧名思義取材自身處大自然中的露營活動，鞋面採用對再生塑膠物料，織上由END.特別設計的橙色和棕色鞋繩，象徵着閃爍的森林營火以及和煦的陽光氣息，配搭大地色系的運用，帶領大家回味在原野中徒步探索、在星空下感受大自然氣息的露營時光。

涼鞋的功能性方面，UNEEK x END. 「Camping」鞋繩更會隨著用家的走動步伐和腳掌形狀慢慢演變成獨一無二的專屬貼合鞋型，舒適加倍；軟彈舒適的PU鞋墊提供雙腳提供良好的承托力；橡膠外底加上剃刀型鞋紋則強化了在營地或崎嶇地形的抓地和耐磨性能，完美地將戶外性能與反傳統美學融為一體。