涼鞋推薦2023｜3款最新運動涼鞋 上山下海運動出街必備

炎炎夏天就快到，你又準備好大熱天時專用、上山下海、出街襯衫運動都得嘅涼鞋未？以下便為大家推介3款今年夏天必備嘅運動涼鞋！

旅遊玩水必備！KEEN NEWPORT水陸兩棲涼鞋

夏天就係同陽光玩遊戲，想落海邊戲水、溪邊露營或去水上樂園，又點可以少得一對全能又好睇嘅涼鞋！美國戶外運動品牌KEEN為慶祝20周年，推出4個新配色系列NEWPORT，適合大家上山、下海、行澗、去旅行走萬里路，其中MONOCHROME純色系列就最百搭易襯，夏天出街都冇問題！

KEEN NEWPORT涼鞋功能

專利護趾鞋頭

快乾、易清潔物料

中底提供良好的避震與支撐

抗菌除臭鞋床

環保物料

NEWPORT系列備有男女裝與童裝款式及尺碼，男女裝系列售價為950港元，童裝為550港元，現於KEEN專門店、KEEN MOKO Pop Up及KEEN香港官方網店有售。