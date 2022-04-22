涼風有…扇 清爽無邊

剛剛過了春季最後一個節氣「穀雨」，暑氣慢慢在空氣上瀰漫，開冷氣又覺得太早太凍太不環保，可以把清風送爽的電風扇就大派用場。今時今日電風扇，又豈止是「一把扇葉轉轉下」咁簡單？更是十八般武藝樣樣皆能！

撰文：Charlotte

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智能無線送風高手

夏日將至，不想冷氣長開，添置風扇是常識吧？小米家電剛推出Xiaomi智能變頻電風扇2 Pro，除了可以送過WiFi以手機App，控制這把以「7+5」雙層扇葉設計，可產擁有100檔風速，能產生更柔和微風的電風扇，底座內置33.6Wh電池，充滿電後最長可以使用18小時，不論停電或者在戶外使用都無有怕！($749/Fortress)