涼風有…扇 清爽無邊

剛剛過了春季最後一個節氣「穀雨」，暑氣慢慢在空氣上瀰漫，開冷氣又覺得太早太凍太不環保，可以把清風送爽的電風扇就大派用場。今時今日電風扇，又豈止是「一把扇葉轉轉下」咁簡單？更是十八般武藝樣樣皆能！
撰文：Charlotte
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智能無線送風高手
夏日將至，不想冷氣長開，添置風扇是常識吧？小米家電剛推出Xiaomi智能變頻電風扇2 Pro，除了可以送過WiFi以手機App，控制這把以「7+5」雙層扇葉設計，可產擁有100檔風速，能產生更柔和微風的電風扇，底座內置33.6Wh電池，充滿電後最長可以使用18小時，不論停電或者在戶外使用都無有怕！($749/Fortress)
摺起便攜隨處送風
億世家同樣都新推出一款新的充電式座地扇SF13C2D，附有紅外線遙控，而且靠磁石吸附在罩面上，不怕遺失！內置6,000mAh鋰電池，可連續使用9小時；4段風量調節加30°至120°的4段送風角度，配合雙層扭轉形扇葉，風力均勻擴散最厲害是可以「摺埋」把支架柱在底座裡，配合其自動變壓火牛，帶去移居都無難度。($899/億世家)
一年四季冷暖風兼備
風扇始終「阻碇」，一年只可用兩季就收起著實是浪費。MOMAX的IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機AP7S，可以輸出涼風或暖風，四季都合用；內置UV-C消毒燈可以殺滅空氣中細菌，而高效能的H13 HEPA濾網，PM2.5懸浮微粒、花粉、塵蟎都過濾得到，恆溫送風一機搞掂！($1,880/PriceRite)
機細風大空調好拍檔
IRIS OHYAMA是日本人愛用的小家電品牌，HE18體積小而風力大，可以產生強勁渦輪產生螺旋氣流，加上立體羽毛扇葉均勻密集地切割氣流，造出更強勁風感，而且可手動調節角度，配合家居生活要求，即使面積達250呎的環境，都有效循環整屋空氣，搭配冷、暖氣機使用， 夏天更涼爽、冬天更溫暖，幫助節能省電。($248/YOHO)
SHOP LIST：PriceRite(2599 6688)、Fortress(2506 1082)、YOHO(5335 6996)、億世家(2235 0333)