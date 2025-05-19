淥杯麵想加蛋又怕肚痛？網上分享100%成功吃法 仲可以揀生熟度

杯麵加蛋｜杯麵是不少人的宵夜好物，如果想錦上添花，有人更會想加隻蛋。不過如果稍一不慎，有可能因為蛋未夠熟而導致腸胃炎，甚至中沙門氏菌。近日就有達人在網上分享杯麵加蛋法，堪稱成功率高達100%，更可自選蛋的生熟度！

有台灣YouTuber在社交平台Threads貼文發問：指「泡麵加蛋但懶得煮，直接倒熱水下去會熟嗎？」由他貼出的照片可見，他在碗裝泡麵打入兩顆雞蛋，並好奇這樣沖下熱水並泡過後會否熟透，相信這個也是不少人的疑問。

不過不少網民即時「勸退」，並表示：「我有一次這樣吃 拉了一整天的肚子⋯勸退 」、「我試了…沒熟…然後尋麻疹 所以結論不行🙂‍↔️」、「真的不會全熟，之前就算加入100度熱水還是一樣不會熟，腸胃不好的很容易拉肚子。」更有人表示，因為這種煮法而得了沙門氏桿菌：「這裏給個過來人的經驗，不要這樣吃，我上次這樣吃搞到去醫院住了六天，沙門氏桿菌。還附加諾羅病毒」、「不會 我以前因為這樣搞 弄得沙門氏菌中毒躺了一個禮拜的床」。

1 分 20 秒即可煮出杯麵加蛋

不過帖文亦引來不少煮食高手現身，教大家如何用懶人方法煮到杯麵加蛋，「可以先用馬克杯裝熱水，接著把雞蛋放入其中（水要半杯以上淹過蛋），接著丟進微波爐1分鐘至1分20秒，看自己喜歡多熟的蛋，就可以獲得加蛋的泡麵」。亦有人教授另一個方法，「用微波專用碗，先加熱水再打蛋，蓋上蓋子但打開氣閥，然後中火或大火微波1-3分鐘（看你蛋要吃多熟），我用過很多次了 蛋不會爆」兩個方法都是要加水，「重點是要有水 如果沒水只有蛋還是會爆」

不少有網友亦跟著實測，結果發現真的成功，而且蛋可隨著微波時間長短帶來不同熟度，但有人指微波爐時間不要過長，否則就可能變成蒸蛋。