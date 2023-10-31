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2023-10-31 13:48:58

深圳交通｜MTR港鐵推出限時北上優惠 指定車站出發往羅湖/落馬洲7折

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深圳交通｜MTR港鐵推出限時北上優惠 指定車站出發往羅湖/落馬洲7折

深圳交通｜MTR港鐵推出限時北上優惠 指定車站出發往羅湖/落馬洲7折

深圳交通優惠！不少人都喜歡週末去深圳北上消費，港鐵為此推出限時北上優惠，由2023年11月1日至2024年2月29日期間，早上9點後由指定車站前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠！加上海關總署今日(31日)公布，決定自明日起取消出入境人員免於填報「健康申明卡」，以後來往兩地更加方便快捷。

港鐵推出限時北上優惠 指定車站出發往羅湖/落馬洲7折

港鐵推出限時北上優惠 指定車站出發往羅湖/落馬洲7折

港鐵MTR往羅湖或落馬洲7折優惠

今次港鐵推出的限時北上優惠適用於任何有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，在2023年11月1日至2024年2月29日期間，早上9點後由下列指定車站*前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠，須於入閘前憑八達通到指定車站之數碼服務站領取優惠。

*須由指定港鐵站出發：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

條款及細則：

1.7折車費優惠只適用於早上9時後由上述指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程。

2.乘客須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往上述指定車站之數碼服務站領取車費優惠。

3.優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站。在任何情況下，優惠將不獲補發。

4.優惠不適用於以下情況：(i) 不在指定車站入閘；(ii) 不在羅湖或落馬洲站出閘；或 (iii) 於尖沙咀或尖東站轉綫。

5.優惠車費於出閘時扣除，優惠會以小數後一個位計算；如折扣後車費為$28.35，亦以$28.30計算。已換領優惠車程的乘客若選搭東鐵綫頭等車廂，須另支付該段車程的頭等額外費。

6.除特別註明外，此優惠不可與其他優惠(包括港鐵特惠站)一併使用。

7.香港鐵路有限公司保留隨時更改或終止上述優惠的權利。

8.《合約（第三者權利）條例》不適用於本條款及細則。

9.如有任何爭議，香港鐵路有限公司將保留一切最終決定權。

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