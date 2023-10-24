深圳優惠｜WeChat Pay HK聯乘羅湖東門步行街五大商場 推港人專屬獎賞/送電子現金券/派逾1000份禮品

WeChat Pay HK由即日起至2023年11月20日，攜同深圳市羅湖區工業和信息化局，推出「趣玩在東門 内地消費賞」港人專屬獎賞，為港人帶來羅湖東門步行街及周邊五大商場的專屬電子現金券及購物優惠，合作商場包括深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。配合WeChat Pay HK電子錢包的港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算，無須換匯及免收手續費。在活動期間，WeChat Pay HK吉祥物「小綠」更與羅湖東門步行街吉祥物「小雄獅東仔」巡遊步行街，沿途派發小禮品及與旅客合照打卡。

即日起至2023年11月20日，「趣玩在東門 内地消費賞」港人專屬獎賞在羅湖東門步行街展開，合作商場包括深圳1234space、東門天虹商場、太陽百貨、茂業百貨東門店、東門鴻展中心城。WeChat Pay HK現有用戶於步行街或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值HK$10電子現金券禮包1份，當中包含1張滿HK$20減HK$2內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$30減HK$3內地消費專屬電子現金券，1張滿HK$50減HK$5內地消費專屬電子現金券。新登記用戶不但可領取上述總值HK$10電子現金券禮包1份，更可額外獲賞2張滿HK$20減HK$10通用電子現金券。WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算，用戶不用換匯，亦無須付手續費。

線上領取商戶優惠券

用戶同時可在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字) 或優惠專區 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「優惠專區」)，領取各家百貨公司的優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，即可使用。

部分優惠包括：

【茂業百貨東門店】

．2023年10月25日至10月31日期間，68小時不打烊活動，港人專享¥500減¥50優惠券，於指定場內服飾品牌可用

【東門天虹商場】

．白翎風采女裝 滿¥299減¥50優惠券

．鴻星爾克童裝 滿¥300減¥20優惠券

．富安娜 滿¥1000減¥100優惠券