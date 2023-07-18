深圳商場｜深圳6大地鐵直達商場 萬象天地/深業上城/CocoPark交通方法＋餐廳推介

北上深圳乘搭港鐵方便快捷！不少港人都喜歡到深圳一日遊，洗費平，娛樂性高，隨便去一個商場都可以做到食買玩可以一連龍。今次為各位精選6大地鐵直達商場，全部連接地鐵站出口，地理位置一流，香港人出發深圳前必睇！ 深圳地鐵商場推介｜萬象天地 不少人將「萬象城」和「萬象天地」混淆，「萬象天地」位於南山區，2017年才開業，裝修設計充滿科技感，加上商場正門放置了吹氣大象「Bubblecoat Elephant」，成功吸引不少網紅前來打卡！另外如果喜歡到文青Cafe嘆咖啡，這裡亦有不少選擇，Mr. Walden Coffee、Pintxos Tapas Bar等等都人氣小店，最近更有期間限定的Blue Bottle Coffee快閃店，下次去深圳可以留意下！



萬象天地

地址：深圳市南山區南頭深南大道9668號

前往方法：地鐵高新園站A出口

深圳地鐵商場推介｜卓悅中心 深圳最大的商場是「卓悅中心」，以三大主題區結合而成，面積近CCCCC。如果喜歡北上開餐，「卓悅中心」絕對是美食天堂，裡面由打卡Cafe至火鍋邊爐樣樣齊，必食南京大排檔、啫火、the eating table、隱廚中國菜館等，全部價錢平味道好，每逢週末商場內都有大量港人消費！



卓悅中心

地址：深圳市福田區福華一路348號

前往方法：地鐵崗廈站B出口

深圳地鐵商場推介｜深業上城 「深業上城」位於深圳福田區，內有全球首間無印良品酒店，並齊集喜茶、奈雪之茶、Baker & Spice等多間人氣連鎖店。重點推介位於深業上城裏面的Loft小鎮，以獨特的顏色和幾何建築組合而成，在陽光普照的日子尤如西班牙小鎮一樣，不少網紅和遊客都會專程來拍照。



深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城

前往方法：地鐵蓮花村站

深圳地鐵商場推介｜Coco Park 「Coco Park」是深圳福田地區非常人氣的購物商場，全幢共六層。除了大量餐廳和店舖，更有星河寰宇影城IMAX，全天留在商場內玩樂都冇問題！每逢週末或假日，「Coco Park」不定時會舉辦主題市集，非常熱鬧！



Coco Park

地址：深圳市龍崗區阪田五和大道與雅寶路交匯處

前往方法：地鐵民樂站A出口

深圳地鐵商場推介｜壹方城 不少人都喜歡到深圳買簡體字圖書，「壹方城」是裡面有間網紅書店，被評為深圳十大最美書店之一，裡面分為親子閱讀區、休閒閱讀區、文具區和咖啡店，面積過萬呎，想信大家一定可以買到心頭好！而「壹方城」商場本身亦非常大型，合共7層，衣食住行兼備，是一家大細北上首選商場！



壹方城

地址：深圳市寶安區創業一路與新湖路交叉口

前往方法：地鐵寶安中心站F出口