深圳好去處｜全新地標深圳灣文化廣場 形狀似足巨型AirPods打卡一流/科幻感十足 附免費入場方法

深圳最新地標深圳灣文化廣場正式開幕！外型超有科技感文化廣場，十足一個超巨型AirPods，裡面設有常設展區、主題展區及國際展區三大展區，不少深圳網民分享表示，要行完整個館需要整整4小時！建築內每一處空間都充滿獨特設計美學，成為近期深圳最hit打卡位。以下為大家整理深圳灣文化廣場必逛展區及入場攻略，即睇詳情！

深圳灣文化廣場正式開幕 深圳灣文化廣場分為北館、南館及主題館三大區域，涵蓋9大展廳、超過5萬平方米的展覽空間。三大展區包括常設展、主題展及國際展，未來預計將引入更多精彩展覽，成為老少咸宜且富探索樂趣的文化綜合體。

免費常設展區 以設計生活為主 常設展區免費開放，以設計為核心，深入了解深圳「設計之都」的魅力。 1號展廳：「DESIGN100」設計、人、生活 過百件與日常生活息息相關的物品，以懸浮裝置形式呈現。 2號展廳：傳承流變 展示設計演變的歷史脈絡，讓人反思傳統與現代的融合。 3A號展廳：設計永恒·世界現當代設計 匯集全球經典設計作品，探索永恆的美學價值。 3B號展廳：當代力量·中國/深圳設計探索 還原深圳及中國當代設計師的發展成就，展現本土創新力量。 主題展區 傳統工藝的新生 主題展區聚焦傳統造物與現代設計的碰撞，帶來文化深度體驗。 5號展廳：匠作中國·傳統造物與設計新生 探索竹編、漆藝、剪紙、陶瓷等中國傳統工藝，展示其在現代設計中的轉化應用。親身其匠人精神與創新火花，極具教育意義。 國際展區 了解全球藝術視野 國際展區引入世界級展覽，推動深圳與國際間交流接軌。 8B號展廳：安東尼·麥考爾「凝光之境」 在霧霾與聲音環境中，與真正可觸摸的光線互動，創造沉浸式藝術體驗。 10號展廳：「一個世紀的椅子：形式、功能與未來」 回顧椅子設計的百年演變，從形式美學到功能創新，思考探究未來趨勢。

多個打卡熱點 廣場內外每一處都設計精妙，隨手一拍都是打卡位，包括外景巨石、圖書館旋轉樓梯、B1通往南北館巨型屏幕、南館隧道、南館1層落櫻庭、10號展廳旋轉樓梯等等，大家參觀時不妨參考這些必影位置！

入場方法 深圳灣文化廣場現時實行完全預約制，不設即時入場。11月1日至11月22日期間，深圳灣文化廣暫不售票，想入場就要以體驗官報名預約形式開放。只要在「深圳灣文化廣場DBAY」微信公眾號預約體驗官，填寫問卷並提交，待通過後即可領取體驗票。 開放時間：每日10:00-18:00 (17:00停止入場) 地址：南山區粵海街道創業路阿里中心東北側 交通方法：地鐵13號線人才公園站B1出口，左轉過馬路到到深圳灣文化廣場主入口。 門票：免費