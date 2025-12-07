深圳又一好去處！全深圳最大的萬象匯商場——懷德萬象匯正式開業！商場面積達18萬平方米，分A、B兩館，商場引入超過400個品牌，絕對是深圳食玩買的全新地標！

懷德萬象匯現已開幕，商場分A館、B館雙館，地上5層、地下2層，一共有7層。A館主打潮流零售及時尚品牌，B館則主打家庭客群及娛樂，其中L2與L3層設有空中連廊與兩館連接。而商場更與深圳地鐵12號線懷德站連接，一出站直達商場，非常方便。

匯聚 400+ 品牌

懷德萬象匯的品牌陣容令人矚目，匯集超過400個品牌，餐飲涵蓋火鍋烤肉、特色小吃、茶飲甜品等多個品類。其中包括深圳韓料排隊王「NEED」、網紅茶飲「去茶山」及「裕蓮茶樓」、超人氣網紅餐廳「Oeat」等熱門餐飲品牌。

另外B館B1層更有超過3000平方的盒馬鮮生進駐，為華南首家純線下體驗店，主打海鮮即撈即做，除了供應海鮮外，蔬菜和肉類等一應俱全。玩樂方面，寰映影城設IMAX影院，深圳看戲再添新選擇；親子遊必到NATAKIDS親子互動中心，2000平方米一價玩盡波波球池、魔鬼滑梯、攀岩區；運動愛好者不能錯過4000平方米的X MOTION動境健身中心，擁有6米挑高空間及150+國際頂級器材，配備團課室、私教區、咖啡輕食區以及少見的冷療室，健身人士絕對不能錯過。