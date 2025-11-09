深圳好去處｜深圳4大室內外動物園 互動體驗區/餵飼小動物

深圳有不少主題動物園，無論是大型放養式野生動物園，還是主打互動體驗的室內萌寵樂園，都各具特色。以下精選4大室內外動物園，讓大家在周末能輕鬆體驗「動物療癒」之旅。

深圳 好去處｜ 深圳野生動物園

深圳野生動物園是全國首個以放養形式運作的野生動物園，佔地逾64萬平方米，飼養近萬隻動物，超過300個品種，包括華南虎、金絲猴、火烈鳥、長頸鹿、犀牛、斑馬及亞洲象等珍稀動物，更有園方自家繁殖的虎獅獸及獅虎獸，極為罕見。

園區劃分為四大主題區：食草動物區、猛獸區、科普館及動物表演區。遊客可乘觀光小火車遊覽全園，或登上鐵籠觀光車進入「猛獸谷」，近距離觀察獅子、老虎及黑熊。食草動物區則設有餵飼體驗，讓小朋友親手餵長頸鹿與斑馬，感受與動物互動的樂趣。

地址：深圳市南山區西麗湖路4065號