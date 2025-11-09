深圳有不少主題動物園，無論是大型放養式野生動物園，還是主打互動體驗的室內萌寵樂園，都各具特色。以下精選4大室內外動物園，讓大家在周末能輕鬆體驗「動物療癒」之旅。
深圳好去處｜深圳野生動物園
深圳野生動物園是全國首個以放養形式運作的野生動物園，佔地逾64萬平方米，飼養近萬隻動物，超過300個品種，包括華南虎、金絲猴、火烈鳥、長頸鹿、犀牛、斑馬及亞洲象等珍稀動物，更有園方自家繁殖的虎獅獸及獅虎獸，極為罕見。
園區劃分為四大主題區：食草動物區、猛獸區、科普館及動物表演區。遊客可乘觀光小火車遊覽全園，或登上鐵籠觀光車進入「猛獸谷」，近距離觀察獅子、老虎及黑熊。食草動物區則設有餵飼體驗，讓小朋友親手餵長頸鹿與斑馬，感受與動物互動的樂趣。
地址：深圳市南山區西麗湖路4065號
深圳好去處｜WOWO窩窩萌寵森友會（世界之窗店）
位於世界之窗內的WOWO窩窩萌寵森友會，是一個以可愛動物為主題的室內動物園，佔地約五萬平方呎，飼養超過五十種動物，包括水豚、羊駝、小鹿等。場內設有互動體驗區，遊客可近距離餵飼及拍照留念，非常適合家庭及情侶同遊。
地址：深圳市南山區世界之窗內
深圳好去處｜Lollypet萌寵樂園
Lollypet萌寵樂園是專為喜愛動物人士而設的室內樂園，在深圳設有萬象食家及龍崗龍城萬科兩間分店。場內環境明亮舒適，飼養約二十種動物，包括袋鼠、羊駝、水豚、龍貓及鹿等。既可讓小朋友近距離觀察動物，大人亦能放鬆身心，是假日休閒的好選擇。
分店地址：
深圳羅湖笋崗萬象食家店：萬象食家第4層L418b Lollypet
中航城君尚店：福田區華強北街道中航城君尚購物中心B區 3樓L312A
深圳好去處｜野恩動物樂園（海雅店）
野恩動物樂園是深圳最大型的室內動物樂園之一，位於寶安區海雅繽紛城旗艦店，佔地超過四萬七千平方呎。樂園分為多個主題區，包括夢幻雨林、鸚鵡王國、天空之翼及擼貓館等，設計充滿探險感。
館內飼養超過一百種動物，如紫藍金剛鸚鵡、狐獴、羊駝、梅花鹿、小香豬及柯爾鴨等。遊客可近距離接觸及餵飼動物，感受動物帶來的純真快樂，是親子活動或情侶出遊的熱門地點。
地址：深圳寶安區新安街道建安一路99號海雅廣場6層