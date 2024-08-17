深圳好去處｜深圳Costco全新夏日貨品合集 盤點12大必買產品+港人北上3大必買

港人近期熱愛北上，深圳Costco成為必去熱點之一。為答謝及回饋消費者的厚愛與支持 Costco精心挑選多項會員專屬優惠貨品，包括夏日玩樂用品、開學用品、中秋用品等。即睇詳情！

店長表示，深圳Costco 眾多夏日貨品當中，港人今個夏季最愛北上購買新鮮時令水果和可口的消暑及營養飲料。 即睇港人4大必買產品

精選夏日購物優惠 休閒玩樂用品 盡情暢玩夏日 今個夏日，Costco更推出多重熱銷類別和人氣商品折扣優惠，會員可盡情掃貨，除了Costco自家品牌Kirkland Signature的商品、新鮮時令夏日蔬果、冷凍食品外，Costco更推出了首次登場的戶外大型傢俬系列，連同各式休閒娛樂用品，包括室外遊玩設施、嬉水裝備、旅行用品等。同時，今個夏季於Costco以指定Visa信用卡簽賬滿HK$1,000，即可獲HK$50回贈！

中秋節與十一黃金長假期即將到來，親友聚會重頭戲必定是共享美食！Costco有齊時令水果、肉品組合、透心涼甜品，以及美酒飲料。尤其適合港人入手準備中秋至愛節目—燒烤及打邊爐。商品更全部以加碼巨量裝發售，性價比超高。

Costco設有光學眼鏡部門，不但有數以百款眼鏡框供選購，還提供免費驗眼及選配眼鏡服務。更精選了各式開學裝備，包括文儀用品、檯燈、電腦配件等等，讓大家為校園生活做好準備。