深圳好去處｜福田中洲灣C Future City Teamlab設計光影藝術 科技感十足

深港兩地經過接近3年後再度通關，這段期間深圳又有新商場地標！在中洲灣近香蜜湖，就有一座以打造「未來城市」為定位的大型城市綜合體（商業項目）「中洲灣ＣFuture City」。商場擁有由國際知名數字內容製作公司Teamlab團隊設計的夢幻藝術作品、又有由法國藝術大師打造的街區式植物花園，還有中外各地品牌旗艦店，走進商場就像感受一趟奇妙的夢幻旅程。
中洲灣C Future City｜位處深圳灣 福田口岸十分鐘就到
在地理位置上，「中洲灣ＣFuture City」距離香港十分近；「中洲灣ＣFuture City」位於福田區濱海大道，位處深圳灣畔，與香港米埔自然保護區隔海相望。如果從香港坐車，到達落馬洲之後，從福田口岸乘車，10分鐘車程就到，如果從深圳灣口岸乘車，則約需要15分鐘的車程。
中洲灣C Future City｜超巨型瀑布與顧客互動 商場變夢幻樂園
從外觀來看，「中洲灣ＣFuture City」是一個透明玻璃建築，線條簡約的外表有着不平凡的「身軀」。走進大門，眼前超巨型瀑布堪稱震撼！這道樓高三層的大型「瀑布」，是由全球知名的藝術團隊Teamlab所打造的。「瀑布」有如從三樓傾瀉而下，當水遇到岩石時流動會改變，形成形態萬千的美態。你可知道？當你走近瀑布時，你也會令水流產生變化，改變了水的流動，這個就是Teamlab團隊設計為未來城市展現的《水粒子世界與人而現的漩渦》概念了。
在瀑布的右邊二層，有另一個巨型立方體藝術裝置，以同樣創新的科技展現出令人驚歎的視覺效果。立方體內滿是鮮艷的花朵，當你走近花朵時，花朵會慢慢凋謝，沒人走近的話，花朵則會比平時開得更多。這樣反映人與環境的光影藝術，在中洲灣ＣFuture City內隨處可見。在樓梯旁牆壁上的「垂直花園」，則將瀑布與鮮花的效果結合一起。瀑布從垂直花園由上「傾瀉」而下，人們走過，水與植物都會因人而生變化，非常有趣。
中洲灣C Future City｜Teamlab光影科技 室內植物花園科技滿分
Teamlab還在中洲灣ＣFuture City內設有一個展覽館，展示不同的視覺科技，是國內第一個常設的展覽館，不但是年青人追求新鮮感的場所，亦是啟發小朋友對科技興趣的好地方。光影藝術外，植物亦到處都有。牆壁上的「垂直花園」是由有「垂直花園」之父之稱的名法國植物建築學家Patrick Blanc建造的。大師在商店走廊、街區，下沉式商場種植了逾2,000種特殊植物，是集觀賞、遊樂、體驗教育於一身的超大型植物花園。
中洲灣C Future City｜全球最美書店蔦屋 集書店和藝術展覽廳於一身
如同當年萬象天地的誠品書店一樣，中洲灣ＣFuture City也有一個全球有名的書店進駐。紅遍網絡的日本蔦屋書店在華南的首家分店，就在這裏。蔦屋書店以人文生活和藝術類書籍為主，集藝術布置、閱讀書室、咖啡茶座、潮流與展覽於一身，充滿時尚氣息。
中洲灣C Future City｜中外旗艦店雲集 主打年輕人商機
在中洲灣ＣFuture City商場內外，有不少中外有名品牌的旗艦店進駐。其中MCC潮玩店，有各種美國電影裏的角色手辦，例如DC系列電影中的蝙蝠俠、綠燈俠；漫威電影之父Stan Lee；星球大戰的白色盔甲戰士等，巨型的模型最適合年輕人打卡。中洲灣ＣFuture City有三分一的店都是中外的旗艦店，除MMC外，日本植村秀、時裝品牌Public Tokyo、Roaringwild，以及香港耳熟能詳的名店都有。
中洲灣ＣFuture City的出現，令福田大金沙片區豪宅區及香蜜湖住宅區形成一個新的商業區，主打年輕時尚與藝術，成為深圳又一打卡新地標。
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