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生活
2024-01-28 11:30:00

深圳好去處｜福田中洲灣C Future City Teamlab設計光影藝術 科技感十足

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福田商場，中洲灣C Future City 集國際頂尖光影藝術 科技感十足。

福田商場，中洲灣C Future City 集國際頂尖光影藝術 科技感十足。

深港兩地經過接近3年後再度通關，這段期間深圳又有新商場地標！在中洲灣近香蜜湖，就有一座以打造「未來城市」為定位的大型城市綜合體（商業項目）「中洲灣ＣFuture City」。商場擁有由國際知名數字內容製作公司Teamlab團隊設計的夢幻藝術作品、又有由法國藝術大師打造的街區式植物花園，還有中外各地品牌旗艦店，走進商場就像感受一趟奇妙的夢幻旅程。

中洲灣C Future City｜位處深圳灣 福田口岸十分鐘就到  

在地理位置上，「中洲灣ＣFuture City」距離香港十分近；「中洲灣ＣFuture City」位於福田區濱海大道，位處深圳灣畔，與香港米埔自然保護區隔海相望。如果從香港坐車，到達落馬洲之後，從福田口岸乘車，10分鐘車程就到，如果從深圳灣口岸乘車，則約需要15分鐘的車程。

香港到中洲灣C Future City，只需要在福田口岸坐車，大約10分鐘就能到達。（圖片來源：中洲灣Teamlab官網)

香港到中洲灣C Future City，只需要在福田口岸坐車，大約10分鐘就能到達。（圖片來源：中洲灣Teamlab官網)

中洲灣C Future City｜超巨型瀑布與顧客互動 商場變夢幻樂園

從外觀來看，「中洲灣ＣFuture City」是一個透明玻璃建築，線條簡約的外表有着不平凡的「身軀」。走進大門，眼前超巨型瀑布堪稱震撼！這道樓高三層的大型「瀑布」，是由全球知名的藝術團隊Teamlab所打造的。「瀑布」有如從三樓傾瀉而下，當水遇到岩石時流動會改變，形成形態萬千的美態。你可知道？當你走近瀑布時，你也會令水流產生變化，改變了水的流動，這個就是Teamlab團隊設計為未來城市展現的《水粒子世界與人而現的漩渦》概念了。

在瀑布的右邊二層，有另一個巨型立方體藝術裝置，以同樣創新的科技展現出令人驚歎的視覺效果。立方體內滿是鮮艷的花朵，當你走近花朵時，花朵會慢慢凋謝，沒人走近的話，花朵則會比平時開得更多。這樣反映人與環境的光影藝術，在中洲灣ＣFuture City內隨處可見。在樓梯旁牆壁上的「垂直花園」，則將瀑布與鮮花的效果結合一起。瀑布從垂直花園由上「傾瀉」而下，人們走過，水與植物都會因人而生變化，非常有趣。

中洲灣C Future City大門口的瀑布裝置，就是由Teamlab打造的《水粒子世界與因人而現的漩渦》。作品能夠隨人的動作而改變流動，是藝術與科技的傑作。 （網上圖片) 中洲灣ＣFuture City入口附近的立方體藝術裝置「花與人之立方體堆砌」，畫。 （網上圖片) 商場的藝術科技元素隨處可見，這個名為「叢林之光與人」的藝術裝置，仿佛為商場內的垂直花園上的植物添上動力。（圖片來源：中洲灣Teamlab官網)

中洲灣C Future City｜Teamlab光影科技 室內植物花園科技滿分

Teamlab還在中洲灣ＣFuture City內設有一個展覽館，展示不同的視覺科技，是國內第一個常設的展覽館，不但是年青人追求新鮮感的場所，亦是啟發小朋友對科技興趣的好地方。光影藝術外，植物亦到處都有。牆壁上的「垂直花園」是由有「垂直花園」之父之稱的名法國植物建築學家Patrick Blanc建造的。大師在商店走廊、街區，下沉式商場種植了逾2,000種特殊植物，是集觀賞、遊樂、體驗教育於一身的超大型植物花園。

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中洲灣ＣFuture City內到處都是精心安排的植物藝術裝置，例如圖中的植物，根部完全展露也能茁壯成長，充滿環境美學。 （網上圖片)

中洲灣ＣFuture City內到處都是精心安排的植物藝術裝置，例如圖中的植物，根部完全展露也能茁壯成長，充滿環境美學。 （網上圖片)

中洲灣C Future City｜全球最美書店蔦屋 集書店和藝術展覽廳於一身

如同當年萬象天地的誠品書店一樣，中洲灣ＣFuture City也有一個全球有名的書店進駐。紅遍網絡的日本蔦屋書店在華南的首家分店，就在這裏。蔦屋書店以人文生活和藝術類書籍為主，集藝術布置、閱讀書室、咖啡茶座、潮流與展覽於一身，充滿時尚氣息。

網紅書屋日本蔦屋被形容為一個寓藝術展覽於休閒閱讀於一體的地方，有豐富的藝術、時尚生活、攝影及設計的讀物。 （網上圖片)

網紅書屋日本蔦屋被形容為一個寓藝術展覽於休閒閱讀於一體的地方，有豐富的藝術、時尚生活、攝影及設計的讀物。 （網上圖片)

中洲灣C Future City｜中外旗艦店雲集 主打年輕人商機

在中洲灣ＣFuture City商場內外，有不少中外有名品牌的旗艦店進駐。其中MCC潮玩店，有各種美國電影裏的角色手辦，例如DC系列電影中的蝙蝠俠、綠燈俠；漫威電影之父Stan Lee；星球大戰的白色盔甲戰士等，巨型的模型最適合年輕人打卡。中洲灣ＣFuture City有三分一的店都是中外的旗艦店，除MMC外，日本植村秀、時裝品牌Public Tokyo、Roaringwild，以及香港耳熟能詳的名店都有。

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中洲灣C Future City是大灣區少有的中外品牌旗艦店雲集之地，MMC的中大華旗艦店就在這裏。 （圖片來源：中洲灣C Future Lab官網)） 商場到處都是年輕人喜愛的展品，令人目不暇給（網上圖片)

中洲灣ＣFuture City的出現，令福田大金沙片區豪宅區及香蜜湖住宅區形成一個新的商業區，主打年輕時尚與藝術，成為深圳又一打卡新地標。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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