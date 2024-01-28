深圳好去處｜福田中洲灣C Future City Teamlab設計光影藝術 科技感十足

深港兩地經過接近3年後再度通關，這段期間深圳又有新商場地標！在中洲灣近香蜜湖，就有一座以打造「未來城市」為定位的大型城市綜合體（商業項目）「中洲灣ＣFuture City」。商場擁有由國際知名數字內容製作公司Teamlab團隊設計的夢幻藝術作品、又有由法國藝術大師打造的街區式植物花園，還有中外各地品牌旗艦店，走進商場就像感受一趟奇妙的夢幻旅程。

中洲灣C Future City｜超巨型瀑布與顧客互動 商場變夢幻樂園

從外觀來看，「中洲灣ＣFuture City」是一個透明玻璃建築，線條簡約的外表有着不平凡的「身軀」。走進大門，眼前超巨型瀑布堪稱震撼！這道樓高三層的大型「瀑布」，是由全球知名的藝術團隊Teamlab所打造的。「瀑布」有如從三樓傾瀉而下，當水遇到岩石時流動會改變，形成形態萬千的美態。你可知道？當你走近瀑布時，你也會令水流產生變化，改變了水的流動，這個就是Teamlab團隊設計為未來城市展現的《水粒子世界與人而現的漩渦》概念了。

在瀑布的右邊二層，有另一個巨型立方體藝術裝置，以同樣創新的科技展現出令人驚歎的視覺效果。立方體內滿是鮮艷的花朵，當你走近花朵時，花朵會慢慢凋謝，沒人走近的話，花朵則會比平時開得更多。這樣反映人與環境的光影藝術，在中洲灣ＣFuture City內隨處可見。在樓梯旁牆壁上的「垂直花園」，則將瀑布與鮮花的效果結合一起。瀑布從垂直花園由上「傾瀉」而下，人們走過，水與植物都會因人而生變化，非常有趣。