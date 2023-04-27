深圳好去處｜首家Leica Cafe登陸深圳萬象城 欣賞攝影展兼嘆德國美食 文青必去

隨著內地開關，不少人都選擇到內地消費及遊玩，當中以Café最為受歡迎。最近中國內地首家Café Leitz 與Leica相機深圳旗艦店，一同落戶深圳萬象城。Café以攝影為主題，大家在品嚐美食的同時，更可以同時欣賞到不同攝影作品，絕對是文青必去！

一樓為Leica相機陳列區、Café Leitz咖啡區及周邊售賣區；二樓為Leica學院區。其中大家可在店內欣賞到為Café Leitz特別策展的畫廊級藝術作品，從頂級攝影大師的佳作，到流行的塗鴉和數碼藝術。在Café Leitz一樓的牆面上，印有來自插畫師Tango幽默的巨型相機人牆繪作品。拾級而上，如同穿越百年Leica的影像長廊。此處作品將不定期更換，第一期作品是繪製於1920年代到1930年代的廣告畫面。

Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調，傢俱均使用可持續木材打造，營造出靜謐溫馨的氣氛。室內設置多個區域以供客人交流討論，分享創意。

供應德國特色香腸

Café Leitz店內供應的美食種類豐富，不僅有香醇濃郁的咖啡，桂馥蘭馨的茶飲，更有各式創意特飲，精緻甜點與德國特色香腸。特製的徠茲蛋糕致敬德國傳統配方，選用法芙娜Valrhona朱古力製成，蛋糕底則選用奧地利經典沙赫蛋糕(Sachertorte)。

咖啡與特飲的創作均從傳奇的Leica光學中汲取靈感，並以結合Leica元素命名，例如「經典M瑪奇朵」源自德國傳統水果麵包的配方，並以Leica經典的M系列鏡頭啟發命名。 「0.95椰香咖啡冰沙」取名自Leica Noctilux - M 50 mm f/0.95 ASPH. 鏡頭，獨家的0.95大光圈定義了Leica的精密工藝。酒吧中的「致敬艾爾西」雞尾酒，則是向徠茲之家的一代女主人—— Elsie Kühn-Leitz博士致敬。