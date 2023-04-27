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2023-04-27 18:00:00

深圳好去處｜首家Leica Cafe登陸深圳萬象城 欣賞攝影展兼嘆德國美食 文青必去

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深圳好去處｜首家Leica Cafe登陸深圳萬象城 欣賞攝影展兼嘆德國美食 文青必去

深圳好去處｜首家Leica Cafe登陸深圳萬象城 欣賞攝影展兼嘆德國美食 文青必去

隨著內地開關，不少人都選擇到內地消費及遊玩，當中以Café最為受歡迎。最近中國內地首家Café Leitz Leica相機深圳旗艦店，一同落戶深圳萬象城。Café以攝影為主題，大家在品嚐美食的同時，更可以同時欣賞到不同攝影作品，絕對是文青必去！

Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調，傢俱均使用可持續木材打造，營造出靜謐溫馨的氣氛。室內設置多個區域以供客人交流討論，分享創意。

一樓為Leica相機陳列區、Café Leitz咖啡區及周邊售賣區；二樓為Leica學院區。其中大家可在店內欣賞到為Café Leitz特別策展的畫廊級藝術作品，從頂級攝影大師的佳作，到流行的塗鴉和數碼藝術。在Café Leitz一樓的牆面上，印有來自插畫師Tango幽默的巨型相機人牆繪作品。拾級而上，如同穿越百年Leica的影像長廊。此處作品將不定期更換，第一期作品是繪製於1920年代到1930年代的廣告畫面。

Café Leitz亦有售賣周邊 Café Leitz亦有售賣周邊商品 Café Leitz亦有售賣周邊商品 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。 Café Leitz位於深圳萬象城，內部裝飾採用暖色調。
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供應德國特色香腸

Café Leitz店內供應的美食種類豐富，不僅有香醇濃郁的咖啡，桂馥蘭馨的茶飲，更有各式創意特飲，精緻甜點與德國特色香腸。特製的徠茲蛋糕致敬德國傳統配方，選用法芙娜Valrhona朱古力製成，蛋糕底則選用奧地利經典沙赫蛋糕(Sachertorte)

咖啡與特飲的創作均從傳奇的Leica光學中汲取靈感，並以結合Leica元素命名，例如「經典M瑪奇朵」源自德國傳統水果麵包的配方，並以Leica經典的M系列鏡頭啟發命名。 0.95椰香咖啡冰沙」取名自Leica Noctilux - M 50 mm f/0.95 ASPH. 鏡頭，獨家的0.95大光圈定義了Leica的精密工藝。酒吧中的「致敬艾爾西」雞尾酒，則是向徠茲之家的一代女主人—— Elsie Kühn-Leitz博士致敬。

Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食 Café Leitz提供多款德國美食

Let’s Café！

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號華潤萬象城二期C-S163號鋪

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