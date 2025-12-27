深圳好去處︱1月必睇展覽 走入大型古典場景/12米恐龍化石/花生漫畫展

踏入新一年，不妨走出香港看看新事物！深圳1月有多個全新展覽，有打卡必到的沉浸式場景展外，更有恐龍迷必睇的化石文物展覽，更有冰島國家級藝術家首次到深圳開亞洲首展，以下記者精選1月必到展覽，即睇詳情！

時間：周一至周五9:30 - 20:00；周六至周日9:30 - 20:30

「風寄來的信」展覽，帶各位一秒穿越回500年前的古典場景！將15至17世紀復古油畫中的經典場景真實還原到現實中，打造七大沉浸式打卡空間，近距離沉浸在古典氛圍的藝術世界中。其中最不能錯過，便是超夢幻鏡面萬花筒，360度光影彩玻璃隧道，無限延伸的光影效果令人彷彿置身永恆幻境，，絕對是必影打卡位！

票價：單人票¥58；紀念票¥75；雙人票¥98；三人票¥248

花生漫畫75週年展來到深圳，作為中國內地首站！5大展區展出史努比漫畫手稿，以及多個不同形態的史努比作品，更可以和多個史努比雕塑打卡影相，粉絲絕對不能錯過。另外更設周邊快閃店，推出多款限定周邊。粉絲記得入手展覽紀念門票，一共6款，極具珍藏價值。

奇趣博物號：星塵、奇珍、交輝之路

奇趣博物號首次登陸深圳！1500平方米的展廳分成5大主題區，集結200多件世界级珍品，從古華夏文明穿越時空，探究文明演化，更涵蓋古埃及和古地中海文明等等，非常值得一睇！展內更有多個化石真跡，必看重點包括12米長的馬門溪龍骨架、黄河劍齒象化石、白堊紀時期摩洛哥大洋龍的化石標本等等，近距離觀賞億萬年前的史前巨獸，非常震撼！

展內更有多個極具意義的古文物，包括4000年前的BMAC公主雕像、宋代水月觀音，以及「網紅表情包」人面陶罐、金巴亞小人等。展內結合光影效果呈現，觀眾彷彿置身時光之外，沉浸式感受歲月的變幻。

展覽時間：2025年11月22日至2026年2月27日

票價：¥98

時間：10:00 – 21:00

地址：海上世界藝術文化中心L2 UNESCO展廳