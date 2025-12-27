深圳好去處︱1月必睇展覽 走入大型古典場景/12米恐龍化石/花生漫畫展

踏入新一年，不妨走出香港看看新事物！深圳1月有多個全新展覽，有打卡必到的沉浸式場景展外，更有恐龍迷必睇的化石文物展覽，更有冰島國家級藝術家首次到深圳開亞洲首展，以下記者精選1月必到展覽，即睇詳情！
風寄來的信——古典藝街場景展
「風寄來的信」展覽，帶各位一秒穿越回500年前的古典場景！將15至17世紀復古油畫中的經典場景真實還原到現實中，打造七大沉浸式打卡空間，近距離沉浸在古典氛圍的藝術世界中。其中最不能錯過，便是超夢幻鏡面萬花筒，360度光影彩玻璃隧道，無限延伸的光影效果令人彷彿置身永恆幻境，，絕對是必影打卡位！
展覽時間：2025年11月22日至2026年1月31日
票價：免費，無需預約
時間：周一至周五9:30 - 20:00；周六至周日9:30 - 20:30
地址：泰富國際家居廣場 L4 樓
花生漫畫75週年深圳特展
花生漫畫75週年展來到深圳，作為中國內地首站！5大展區展出史努比漫畫手稿，以及多個不同形態的史努比作品，更可以和多個史努比雕塑打卡影相，粉絲絕對不能錯過。另外更設周邊快閃店，推出多款限定周邊。粉絲記得入手展覽紀念門票，一共6款，極具珍藏價值。
展覽時間：2025年12月6日至2026年3月31日
票價：單人票¥58；紀念票¥75；雙人票¥98；三人票¥248
時間：平日11:00 – 22:00；周末10:00 – 22:00
地址：南山區文心六路Kaledo嘉樂道
奇趣博物號：星塵、奇珍、交輝之路
奇趣博物號首次登陸深圳！1500平方米的展廳分成5大主題區，集結200多件世界级珍品，從古華夏文明穿越時空，探究文明演化，更涵蓋古埃及和古地中海文明等等，非常值得一睇！展內更有多個化石真跡，必看重點包括12米長的馬門溪龍骨架、黄河劍齒象化石、白堊紀時期摩洛哥大洋龍的化石標本等等，近距離觀賞億萬年前的史前巨獸，非常震撼！
展內更有多個極具意義的古文物，包括4000年前的BMAC公主雕像、宋代水月觀音，以及「網紅表情包」人面陶罐、金巴亞小人等。展內結合光影效果呈現，觀眾彷彿置身時光之外，沉浸式感受歲月的變幻。
展覽時間：2025年11月22日至2026年2月27日
票價：¥98
時間：10:00 – 21:00
地址：海上世界藝術文化中心L2 UNESCO展廳
墟構：未來遺跡 LAIR: Relics for the Future
融合思辨設計、科技藝術和哲學探究的多感官沉浸式展覽《墟構：未來遺跡》， 展覽核心「另類造物譜系」首次於亞洲亮相，展出近70件作品，集冰島國家級藝術家Sruli Recht過往數十年的思想沉澱，於中國歷時近一年完成，經由多重藝術創想、工藝論證至製作實現等挑戰。展覽面積約1000平方米，被劃分為11個區域，展出多個未公開的作品，以敘事為軸線，通過作品、空間轉折、氣味、音樂等感官線索的精密編織，構建出一條連貫而充滿張力的體驗路徑。
展期：2025年12月6日至2026年3月3日
票價：單人票¥148；雙人票¥258；優待票¥108
時間：10:00 – 21:00
地點：海上世界文化藝術中心 L1 濱海展館