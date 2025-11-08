深圳好去處︱11月必睇展覽 超打卡巨型Hello Kitty登場/免費睇珊瑚/寵物友好互動展

深圳11月有多個全新打卡展覽，必到Hello Kitty光影特展，2000平方米任影多個特色Sanrio打卡位，巨型Hello Kitty、Kuromi等與各位見面！另外更有寵物都可一起入場欣賞的寵物友好展覽，不少得免費教育展覽同步登場，以下記者精選三大11月必到展覽，即睇詳情！

「 Hello Kitty Cosmos 」光影特展深圳站 Hello Kitty粉絲必去！超巨型Hello Kitty登陸深圳，10大展區不同造型的Hello Kitty和Sanrio角色們與各位見面，打卡必影雲朵區的Sanrio角色們、巨型蘋果Kitty、塗鴉牆及蝴蝶結池！場內更有多個光影裝置展區，相當好玩！不可錯過與朋友到限定主題大頭貼機拍照，場內更有周邊店售賣主題限定商品。特典門票更送蝴蝶結瀏海貼、光衍射眼鏡及限定海報，極具收藏價值。 展期：2025年11月1日-2026年1月25日 票價：單人票¥98；特典票連贈品¥128；雙人票¥178；三人票¥248 時間：每日10:00-22:00(21:30停止入場) 地址：深圳華潤大廈藝術中心美術館

展覽限定掛件同步登場 Sanrio官方宣布，HELLO KITTY COSMOS光影特展展覽限定掛件，將於展期內限定登場，全系列一共6款，Sanrio的人氣角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi、Cinnamoroll以驚喜可愛造型登場，每款¥69，粉絲們必入手！

寵物總動員 The Pet Show 「The Pet Show寵物總動員」華南首展正式登陸深圳K11 HACC文化空間。展覽匯集了12個藝術家，24位國際知名攝影師，展出150多件作品。最有趣的是部分作品特意採用了低視角懸掛，如果帶同毛孩前來，牠們齊可以一同欣賞同類的藝術風采！展區佈更有多個可與自己寵物一同拍照的互動打卡位，絕對不能錯過。 展期：2025年10月25日-2026年2月28日 票價：單人票¥50；雙人票¥80；親子票(2大1小) ¥100；寵物入場票¥9.9 時間：每日10:00-22:00 地址：深圳K11 HACC文化空間 L1黑盒子

深海綺珍：寶石珊瑚的藝術與文化 「深海綺珍」特展由綺麗珊瑚博物館和南山博物館聯合承辦，將深海裡的奇珍帶到觀眾面前。展覽分為4大章節，分別為：「解密珊瑚」、「珊瑚與文化」、「綺麗珊瑚」、「堅毅生存與璀璨未來」，精選多達111組珍稀珊瑚原枝及珊瑚雕刻藝術作品，引領觀眾感受寶石珊瑚的自然之美與文化底蘊。展覽費用全免，帶同小朋友一同觀賞學習最適合不過。 展期：2025年6月20日-2026年5月24日 票價：費用全免 時間：週二至週日10:00 - 19:00(18:30停止入場)；週六10:00 - 21:00(20:30停止入場) 地址：深圳南山博物館三層四號專題展廳