深圳好去處2023｜盤點深圳三大車尾箱市集解鎖「移動」夜市的魅力

當夜幕低垂、華燈初上之時，一輛輛小汽車緩緩駛進，掀起車尾箱門，掛起色彩繽紛的裝飾燈，寂靜的停車場頓時變成熱鬧的市集。這可不是一般只有吃和喝的夜市。這裏有帳幕、有舞台，是朋友聚集之也，亦是年輕人造夢的工場。

位於龍崗區的深圳茶博園的103車尾箱市集，以帳幕布置，露營桌枱，為年輕人提供一個社交及創業的新平台。（網上圖片）

車尾箱市集（內地又稱車尾箱夜市或車尾箱集市）近年在全國爆紅，在深圳也有三個相對大型的車尾箱市集，煙火氣與年輕人的活力，構成一個充滿魅力的「移動」夜市。

車尾箱市集概念源自英國 「以物易物」二手平台

甚麼是車尾箱市集？車尾箱市集（Car Boot Sale）這個概念起源於英國，是一群車主自發的「以物易物」的地方。車尾箱市集的模式，是車主們開着自己得小車，在車尾箱擺上準備交換的物品，加上一些裝修品和佈置，也是外國人彼此交流的生活方式。

國內車尾箱市集爆紅 年青人創業夢工場

這種概念近年傳入內地，車尾箱市集已發展成一個年輕人聚集交流和創業的平台。以汽車車尾箱為作為攤位，售賣自製餐飲、美食、手作或遊戲的娛樂天地。因為創業的成本低，只需要有一輛私家車，給一點場地租金，就能開拓屬於自己的創業空間，正因為方便和低成本，所以成為年輕人追夢的天地。

龍崗深圳茶博園 逾百私家車組成「移動」夜市

在深圳龍崗區的深圳茶博園，名為「103車尾箱集市」，就有一個佔地達1萬平方米，相當於兩個標準足球場大小的車尾箱市場，是深圳目前最大的車尾箱市集。不要看這個市集貌似停車場，這裏真的能夠容納上百輛私家車同時擺擋，相當於有過百間小店進駐。在茶博園外的空地上，車輛停泊在地上指定的車位上，掛上招牌、擺出自家售賣的物品，每一輛車都如同一個行走的店鋪，只需要簡單佈置就可以開始做生意了。