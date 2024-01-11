深圳山姆團｜KKday推深圳山姆超市/Costco團！最平$448起包3餐及會員卡+送行李箱

深圳山姆團｜近來港人喜歡北上，深圳山姆超市及新開的Costco超市亦成為消費目標之一。早前陸續有旅行社乘勢推出山姆超市旅行團，繼東瀛遊及中旅社後，KKday亦誠意推出深圳山姆超市旅行團、深圳Costco超市旅行團及私人包車一天團。團費最平$448/位起，包一年山姆會藉會員卡以及食足 3 餐，而且每位會送20寸行李箱，以及自由購物時間，團友們可以盡情購物，為新年北上辦年貨！

KKday分別推出深圳山姆超市旅行團及深圳Costco超市旅行團，當中一共有３個方案。

1.【送 Costco 全球通用會藉】深圳 Costco、東莞純玩 2 天團｜羅湖/深圳灣口岸集合

KKday 純玩 2 天團全程乘坐豪華旅遊巴遊覽，入住五星級酒店，免費享用室內恒溫泳池、健身房、手動麻將等等。2 天共享用 3 餐自助餐，包括肥牛烤肉火鍋自助餐、佰味素食自助餐及酒店自助早餐。最後會到1月12日開幕的深圳龍華Costco店，享受 3 小時購物時光。店舖為深圳華南地區首店，面積達 4.45 萬平方米，團費已包括 2 位 1 張 Costco 全球通用會員卡。

第一天行程：

於羅湖口岸及深圳灣口岸集合，乘豪華旅遊巴。午餐享用「肥牛烤肉火鍋自助餐」，然後前往東莞濱海灣 - 花海里，佔地 12.4 萬平方米，成為濱海灣新區「打卡點」，站在空中廊橋俯瞰超過 17 花種的七彩花海田園，享受如詩如畫的頂級視覺饗宴。晚餐享用「佰味素食自助餐」，並入住五星級酒店「東莞長安海悅花園酒店」， 每團更可免費享用酒店豪華 KTV 房 1 間。

第二天行程：

享用酒店自助早餐後，前往「大浪商業中心」。大浪商業中心由多棟樓組成，最主要的商場是紛享城，另設多條步行街，吃喝玩樂一條街。除了美食，豐富的娛樂項目是年輕人的最愛，當中「雷曼賽車」是龍華第一家擁有 2,000 多平米的室內賽車場。之後前往深圳龍華 Costco 店享受 3 小時購物時光，團費已包括 2 位 1 張 Costco 全球通用會員卡。最後於羅湖口岸及深圳灣口岸解散。

KKday 優惠: 成人 HK$468/位，小童（3-11 歲）HK$368/位，嬰兒（0-2 歲）HK$100/位

出發日期：2024 年 1 月至 2 月（逢星期五及六）

集合地點及時間：羅湖口岸 08:30 / 深圳灣口岸保安亭 09:30

費用包括：行程內之交通、第一天午餐、晚餐、第二天早餐、Costco 全球通用會藉（2 位 1 張）、酒店住宿

費用不包括：旅行團服務費每位 HK$140 元（HK$70/日，現場支付）及旅遊(個人)綜合保險