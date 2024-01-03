深圳山姆超市｜東瀛遊推深圳山姆超市團 最平$429/位 包一年會籍會員卡/半日購物/打卡熱點

深圳山姆超市是近來港人北上消費的目標商店之一，山姆超市齊集食物、零食、急凍品、家品等貨品，價錢平香港一大截，吸引港人跨境到店內買餸掃貨回港。不過山姆超市為會員制商店，想進店內購物就先要經過繁瑣的會員登記，並繳交年費，令不少人卻步。有見及此，東瀛遊推深圳山姆超市團，團費最平$429/位，主打包一年山姆會藉會員卡以及食足 3 餐，行程更有半日以上購物時間，團友們可以盡情購物，新年將至，不妨考慮下北上辦年貨！

東瀛遊深圳山姆超市團

北上短線遊大受港人歡迎，東瀛遊在上星期推出深圳山姆超市團，一開團數天已超過 3,000 位客人報名，至今多達 50 團成行出發 ，接近全額爆滿，反應非常熱烈！因此東瀛遊徇眾要求再度加推 1 月出發惠州 2 天山姆掃貨團，繼續以$429團費發售，每兩位團友將可獲一張一年會籍的會員卡，免卻繁瑣辦理過程，更會提供專車直達超市，行程中預留半日或以上購物時間，方便團友血拼掃貨。另外行程除了到山姆超市，亦包括暢遊打卡熱點，入住高質酒店，以及歎盡海鮮肥牛自助火鍋、粵東客家三寶宴及酒店自助早餐美食，相當抵玩！