深圳新地標 京東電器城旗艦店落址華強北 連電競賽場都有？

有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，是香港人熟悉的電子產品市場，亦是全國規模最大的電子市場之一。全國電商巨擘京東最近便在這裏開業，成為落戶深圳的第一家京東電器城市旗艦店。店內設有大量沉浸式體驗場景，還設有一個能作比賽場地的電競體驗區。北上消費又多一個好去處了。



京東電器｜營業面積１萬平方米 大量產品免費體驗 京東城市旗艦店位於深圳華強北商圈的群星廣場1-3層，營業面積超過1萬平方米，提供20多萬種商品，定位為一家京東會員的產品展示中心、用戶體驗中心和城市級服務中心。 旗艦店採線上線下共同運營模式，不單手機、電腦、家電、生活用品應有盡有，還配置大量沉浸式體驗場景，供顧客親身感受各式產品的性能，是一個潮流新地標。

京東電器｜3D互動裸眼屏幕 華強北新地標 在旗艦店的門前，左右兩側各設置一個裸眼3D大屏幕。裸眼3D或許不算是甚麼新鮮事，但這兩個屏幕除了展示立體視覺動畫外，還能夠彼此互動，產生極具動感的視覺效果。 這個3D雙屏在華強北是首次出現，日後可以用於不同節日或大型活動，為市民帶來科技感極強的視覺享受。

