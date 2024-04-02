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2024-04-02 12:30:00

深圳新地標 京東電器城旗艦店落址華強北 連電競賽場都有？

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深圳新地標 京東電器城旗艦店落址華強北 連電競賽場都有？

深圳新地標 京東電器城旗艦店落址華強北 連電競賽場都有？

有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，是香港人熟悉的電子產品市場，亦是全國規模最大的電子市場之一。全國電商巨擘京東最近便在這裏開業，成為落戶深圳的第一家京東電器城市旗艦店。店內設有大量沉浸式體驗場景，還設有一個能作比賽場地的電競體驗區。北上消費又多一個好去處了。 
 

位於華強北的京東電器城市旗艦店是京東於深圳開設的第一家旗艦店，大門上的兩個3D裸眼屏幕能夠互動，每逢節日或產品發布就有不同創作展示，成為華強北的新地標。（圖片來源：視覺中國）

位於華強北的京東電器城市旗艦店是京東於深圳開設的第一家旗艦店，大門上的兩個3D裸眼屏幕能夠互動，每逢節日或產品發布就有不同創作展示，成為華強北的新地標。（圖片來源：視覺中國）

京東電器｜營業面積１萬平方米 大量產品免費體驗

京東城市旗艦店位於深圳華強北商圈的群星廣場1-3層，營業面積超過1萬平方米，提供20多萬種商品，定位為一家京東會員的產品展示中心、用戶體驗中心和城市級服務中心。

旗艦店採線上線下共同運營模式，不單手機、電腦、家電、生活用品應有盡有，還配置大量沉浸式體驗場景，供顧客親身感受各式產品的性能，是一個潮流新地標。

京東電器｜3D互動裸眼屏幕 華強北新地標

在旗艦店的門前，左右兩側各設置一個裸眼3D大屏幕。裸眼3D或許不算是甚麼新鮮事，但這兩個屏幕除了展示立體視覺動畫外，還能夠彼此互動，產生極具動感的視覺效果。

這個3D雙屏在華強北是首次出現，日後可以用於不同節日或大型活動，為市民帶來科技感極強的視覺享受。
 

深圳京東電器城市旗艦店 深圳京東電器城市旗艦店 深圳京東電器城市旗艦店

店內還有一個頗具規模的電競比賽場地。除了巨型屏幕，還有電競專用椅子、電腦，耳機，供用戶體驗新出品的電玩遊戲；到了特定日子，此處又變身電玩競技的熱鬧場地。這樣的電競比賽場地在華強北也是第一個。

電競場地的另一邊，就是「遊戲體驗區」。這裏設置了舒適沙發和巨型電視，可以坐下來試玩各式電子遊戲。

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深圳京東電器城市旗艦店內布置也頗有心思，布置成圍爐煮茶的場景，是休息區和打卡位。（圖片來源：視覺中國）

深圳京東電器城市旗艦店內布置也頗有心思，布置成圍爐煮茶的場景，是休息區和打卡位。（圖片來源：視覺中國）

深圳的京東城市旗艦店內的家電體驗亦是一大亮點。

店內模擬各種家居場景：空調是用語音控制的，以AI辨認主人的聲音，聽指令調教溫度；冰箱具有保鮮除菌及節能功能；洗衣乾衣機備有護理的功能；各式掃地機械人穿梭於地上；以及家電試用專區，讓你近距離體驗各類高科技生活用品。

作為「中國電子第一街」，深圳華強北一直都是電子愛好者的淘寶之地。京東在這裏設立深圳第一家電器城市旗艦店，令華強北進一步成為潮流科技樂園，供科技玩家與一般大眾享受當中。
 

延伸閱讀：改革開放｜中國電子第一街 華強北見證中國電子信息產業更新迭代 

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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