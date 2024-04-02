深圳新地標 京東電器城旗艦店落址華強北 連電競賽場都有？

有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，是香港人熟悉的電子產品市場，亦是全國規模最大的電子市場之一。全國電商巨擘京東最近便在這裏開業，成為落戶深圳的第一家京東電器城市旗艦店。店內設有大量沉浸式體驗場景，還設有一個能作比賽場地的電競體驗區。北上消費又多一個好去處了。
京東電器｜營業面積１萬平方米 大量產品免費體驗
京東城市旗艦店位於深圳華強北商圈的群星廣場1-3層，營業面積超過1萬平方米，提供20多萬種商品，定位為一家京東會員的產品展示中心、用戶體驗中心和城市級服務中心。
旗艦店採線上線下共同運營模式，不單手機、電腦、家電、生活用品應有盡有，還配置大量沉浸式體驗場景，供顧客親身感受各式產品的性能，是一個潮流新地標。
京東電器｜3D互動裸眼屏幕 華強北新地標
在旗艦店的門前，左右兩側各設置一個裸眼3D大屏幕。裸眼3D或許不算是甚麼新鮮事，但這兩個屏幕除了展示立體視覺動畫外，還能夠彼此互動，產生極具動感的視覺效果。
這個3D雙屏在華強北是首次出現，日後可以用於不同節日或大型活動，為市民帶來科技感極強的視覺享受。
店內還有一個頗具規模的電競比賽場地。除了巨型屏幕，還有電競專用椅子、電腦，耳機，供用戶體驗新出品的電玩遊戲；到了特定日子，此處又變身電玩競技的熱鬧場地。這樣的電競比賽場地在華強北也是第一個。
電競場地的另一邊，就是「遊戲體驗區」。這裏設置了舒適沙發和巨型電視，可以坐下來試玩各式電子遊戲。
深圳的京東城市旗艦店內的家電體驗亦是一大亮點。
店內模擬各種家居場景：空調是用語音控制的，以AI辨認主人的聲音，聽指令調教溫度；冰箱具有保鮮除菌及節能功能；洗衣乾衣機備有護理的功能；各式掃地機械人穿梭於地上；以及家電試用專區，讓你近距離體驗各類高科技生活用品。
作為「中國電子第一街」，深圳華強北一直都是電子愛好者的淘寶之地。京東在這裏設立深圳第一家電器城市旗艦店，令華強北進一步成為潮流科技樂園，供科技玩家與一般大眾享受當中。
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