熱門搜尋:
鄭俊弘 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-03 16:30:00

深圳旅遊｜奶茶色北歐風海邊民宿 無敵全海景琉璃海度假區

分享：
深圳旅遊｜奶茶色北歐風海邊民宿 無敵全海景琉璃海度假區

深圳旅遊｜奶茶色北歐風海邊民宿 無敵全海景琉璃海度假區

深圳南澳又有全新度假熱點！位於大鵬新區南澳街道的阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區，入住無敵全海景泡池露台房，連早餐及下午茶，人均$826起，即睇詳請！

阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區打造集民宿集群、親子樂園、主題餐飲、海洋運動、小型演藝、攝影旅拍、企業團建為一體的潮玩基地和度假社區。除此亦可欣賞到深圳南澳波光粼粼的海景，配上落日餘暉美景，更被認為似足泰國沙灘小島。鄰近亦有落日拾光全海景餐BAR集牛排、輕食、咖啡、精釀及小食於一體的特色全海景咖啡餐館。室外座位飽覽無敵海景，半圓座椅配日落晚霞，以及IG、小紅書最具人氣打卡的峼白酒吧，白色弧形山洞中坐上韆鞦拍出唯美照。更可選擇享用漂浮下午茶 或晚上暢飲雞尾酒。

阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區 阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區 阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區 阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區 阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區

【KKday 獨家 - 65 折】入住沙灘全景露台房連早餐及下午茶

立即預訂：請按

KKday 優惠：HK$1,077/晚 起（原價：HK$1,656/晚）

最多2位成人入住，每晚只須HK$538.5/位（已包括10%服務費）

- 入住沙灘全景露台房（哲浠/ 錦辰）一晚，另可選擇全海景泡池房（禹夕/ 雲崢）

- 退房日享用 中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）

- 入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）

- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗

星期一至四入住 HK$1,077/晚，星期六及日入住 HK$1,292/晚，公眾假期及前夕入住HK$1,508/晚

沙灘全景露台房

【KKday 獨家 - 79 折】入住全海景泡池露台房連早餐及下午茶

立即預訂：請按

KKday 優惠：HK$1,819/晚 起（原價：HK$2,303/晚）

最多2位成人入住，每晚只須HK$909.5/位（已包括10%服務費）

憑東亞銀行信用卡預訂滿HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減HK$300，即HK$1,519/晚，最多2位成人入住，每晚只須HK$759.5/位（已包括10%服務費）

- 入住全海景泡池露台房（千嶼/ 南望）一晚，另可選擇270全海景房（梓霖） 或 270海景泡池房（星渝）

- 退房日享用 中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）

- 入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）

- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗

星期一至四入住 HK$1,819/晚，星期六及日入住 HK$2,035/晚，公眾假期及前夕入住HK$2,250/晚

270海景泡池房 - 梓霖 全海景泡池露台房 - 南望

【親子出走度假】入住販樂堡套房連早餐及下午茶，送迎賓水果盤、伴手禮、獨木舟體驗、免費泊車

立即預訂：請按

KKday 優惠：HK$2,800/晚 起

最多6位入住，每晚只須HK$466.7/位（已包括10%服務費）

憑東亞銀行信用卡預訂滿HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減HK$300，即HK$2,500/晚，最多6位成人入住，每晚只須HK$416.7/位（已包括10%服務費）

- 入住販樂堡套房（3房2廳4床）一晚，附有旋轉滑梯、庭院泡池、投影儀、音響，另可升級至4房2廳5床套房（8人入住，不帶滑梯，視乎房間供應）

- 退房日享用 中西式6人早餐（09:00 – 10:00）

- 入住日享用 落日拾光6人下午茶（13:30 – 17:00）

- 送迎賓果盤、伴手禮

- 送獨木舟體驗（共6位），每次70分鐘

- 免費泊車（3架）

- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗

6月：星期日至五入住 HK$2,800/晚，星期六入住 HK$4,093 /晚

7月起：星期日至四入住 HK$2,800/晚，星期五入住 HK$3,878/晚，星期六入住 HK$4,955/晚

Ad Block
販樂堡 販樂堡

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受