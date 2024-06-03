深圳旅遊｜奶茶色北歐風海邊民宿 無敵全海景琉璃海度假區

深圳南澳又有全新度假熱點！位於大鵬新區南澳街道的阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區，入住無敵全海景泡池露台房，連早餐及下午茶，人均$826起，即睇詳請！

阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區打造集民宿集群、親子樂園、主題餐飲、海洋運動、小型演藝、攝影旅拍、企業團建為一體的潮玩基地和度假社區。除此亦可欣賞到深圳南澳波光粼粼的海景，配上落日餘暉美景，更被認為似足泰國沙灘小島。鄰近亦有落日拾光全海景餐BAR，集牛排、輕食、咖啡、精釀及小食於一體的特色全海景咖啡餐館。室外座位飽覽無敵海景，半圓座椅配日落晚霞，以及IG、小紅書最具人氣打卡的峼白酒吧，白色弧形山洞中坐上韆鞦拍出唯美照。更可選擇享用漂浮下午茶 或晚上暢飲雞尾酒。