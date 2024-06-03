深圳旅遊｜奶茶色北歐風海邊民宿 無敵全海景琉璃海度假區

深圳南澳又有全新度假熱點！位於大鵬新區南澳街道的阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區，入住無敵全海景泡池露台房，連早餐及下午茶，人均$826起，即睇詳請！
阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區打造集民宿集群、親子樂園、主題餐飲、海洋運動、小型演藝、攝影旅拍、企業團建為一體的潮玩基地和度假社區。除此亦可欣賞到深圳南澳波光粼粼的海景，配上落日餘暉美景，更被認為似足泰國沙灘小島。鄰近亦有落日拾光全海景餐BAR，集牛排、輕食、咖啡、精釀及小食於一體的特色全海景咖啡餐館。室外座位飽覽無敵海景，半圓座椅配日落晚霞，以及IG、小紅書最具人氣打卡的峼白酒吧，白色弧形山洞中坐上韆鞦拍出唯美照。更可選擇享用漂浮下午茶 或晚上暢飲雞尾酒。
【KKday 獨家 - 65 折】入住沙灘全景露台房連早餐及下午茶
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KKday 優惠：HK$1,077/晚 起（原價：HK$1,656/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$538.5/位（已包括10%服務費）
- 入住沙灘全景露台房（哲浠/ 錦辰）一晚，另可選擇全海景泡池房（禹夕/ 雲崢）
- 退房日享用 中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）
- 入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）
- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗
星期一至四入住 HK$1,077/晚，星期六及日入住 HK$1,292/晚，公眾假期及前夕入住HK$1,508/晚
【KKday 獨家 - 79 折】入住全海景泡池露台房連早餐及下午茶
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KKday 優惠：HK$1,819/晚 起（原價：HK$2,303/晚）
最多2位成人入住，每晚只須HK$909.5/位（已包括10%服務費）
憑東亞銀行信用卡預訂滿HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減HK$300，即HK$1,519/晚，最多2位成人入住，每晚只須HK$759.5/位（已包括10%服務費）
- 入住全海景泡池露台房（千嶼/ 南望）一晚，另可選擇270全海景房（梓霖） 或 270海景泡池房（星渝）
- 退房日享用 中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）
- 入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）
- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗
星期一至四入住 HK$1,819/晚，星期六及日入住 HK$2,035/晚，公眾假期及前夕入住HK$2,250/晚
【親子出走度假】入住販樂堡套房連早餐及下午茶，送迎賓水果盤、伴手禮、獨木舟體驗、免費泊車
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KKday 優惠：HK$2,800/晚 起
最多6位入住，每晚只須HK$466.7/位（已包括10%服務費）
憑東亞銀行信用卡預訂滿HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減HK$300，即HK$2,500/晚，最多6位成人入住，每晚只須HK$416.7/位（已包括10%服務費）
- 入住販樂堡套房（3房2廳4床）一晚，附有旋轉滑梯、庭院泡池、投影儀、音響，另可升級至4房2廳5床套房（8人入住，不帶滑梯，視乎房間供應）
- 退房日享用 中西式6人早餐（09:00 – 10:00）
- 入住日享用 落日拾光6人下午茶（13:30 – 17:00）
- 送迎賓果盤、伴手禮
- 送獨木舟體驗（共6位），每次70分鐘
- 免費泊車（3架）
- 另可以HK$256/位（原價HK$321/位）加購90分浮潛體驗
6月：星期日至五入住 HK$2,800/晚，星期六入住 HK$4,093 /晚
7月起：星期日至四入住 HK$2,800/晚，星期五入住 HK$3,878/晚，星期六入住 HK$4,955/晚