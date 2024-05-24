深圳旅遊｜深圳按摩+SPA合集 24小時開放/地道泰式按摩/鄰近地鐵站 最平$138起

香港人工作壓力大，經常對著電腦工作一整天。來到周末當然要與三五知己放鬆一下，舒緩腰酸骨痛。以下為大家整理4大深圳必去按摩、SPA店舖，除了專業按摩及各種水療設施外，部分更設有娛樂設施，最平人均$138起。即睇詳情！

深圳按摩｜ 1. 清邁 Breeze ・泰式按摩 立即預訂：請按此 清邁 Breeze·泰式按摩連鎖品牌，讓你於深圳也可感受地道泰式按摩！滿滿東南亞風情透露著絲絲泰式古韻的氣息，地道泰式按摩，五星體驗套餐選擇，以專業的泰式手法來幫你舒緩身體。奢享全身精油SPA，包括10分鐘泰式足浴禮及70分鐘全身精油SPA。 【半價】 80 分鐘奢享全身精油 SPA KKday優惠: HK$192/位 【半價】 100 分鐘泰式全身按摩 KKday 優惠: HK$246/位 使用日期：2024 年5月24日至6月30日 地址：深圳羅湖區水貝店 深圳市羅湖區京基水貝城市廣場1棟3單元1406 深圳羅湖區佳寧娜店 深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路2002號佳寧娜廣場A座1507 深圳羅湖區水貝KKTIME店 深圳市羅湖區水貝社區水貝一路88號京基水貝時代廣場1棟三單元2905室

深圳按摩｜ 2. 湯悅溫泉汗蒸 立即預訂：請按此 國內知名水療連鎖企業，近 65000 呎超寬敞休閑娛樂空間。致力於城市即時度假理念的實現，為年輕時尚人群提供城市第三空間。是集湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、茶藝、影視娛樂、電子競技及各種特色汗蒸窯洞等休閒場館。全場免小費及服務費。 24 小時入場門票包括： 1. 享用汗蒸設施：汗蒸房、玉石浴、鹽石浴、火山石浴、石子浴 2. 免費品牌洗浴用品：一次性內褲、地板襪、公共消毒浴服、抖身毛巾、洗髮水、沐浴露、護髮素、洗面奶、爽膚水、牙刷、牙膏、一次性剃鬚刀、剃鬚泡沫、乳液等。 3. 免費休閒娛樂空間：休息大廳、電影院、各類亭憩區、台憩區、洞穴區休息、圖書借閲、街機和各類休閒棋盤等。 【 88 折】湯悅溫泉汗蒸 24 小時入場門票 KKday 優惠: HK$138/位 門票包括： - 24 小時入場門票：入場門票包含項目：享用汗蒸設施、免費品牌洗浴用品及免費休閒娛樂空間 - 餐飲選項： 主食（三選一）- 日式叉燒蓋飯 / 日式火炙蟹柳蓋飯 / 日式雞扒蓋飯 （原價高達CNY38） 飲品（三選一）老鹽黃皮 / 秘製酸梅湯 / 檸檬雪梨（原價高達 CNY23 元） 【 71 折】湯悅溫泉汗蒸 24 小時入場門票 + 餐飲 KKday 優惠: HK$170/位 4人同行套餐F包括： - 24 小時入場門票：入場門票包含項目：享用汗蒸設施、免費品牌洗浴用品及免費休閒娛樂空間 - SPA按摩4人（二選四）：悅雅SPA / 熱石至尊 - 餐飲選項： 主食（三選一）- 日式叉燒蓋飯 / 日式火炙蟹柳蓋飯 / 日式雞扒蓋飯 （原價高達CNY38） 飲品（三選一）老鹽黃皮 / 秘製酸梅湯 / 檸檬雪梨（原價高達 CNY23 元） 【 81 折】湯悅溫泉汗蒸 24 小時入場門票 + 餐飲 + SPA 按摩 + 過夜（四人用） KKday 優惠: HK$3,114/4 位，平均 HK$778.5/位 使用日期：2024年5月24日至6月31日 體驗地址：福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層 湯悅溫泉汗蒸

深圳按摩｜ 3. 水立方按摩 立即預訂：請按此 套餐包括： 免費大堂休息（房間休息需要視乎當天業務, 或需要加鐘才可以安排） 、免費水果、飲品、指定雪糕以、WiFi 上網、自助早餐（07:00-09:00） 大堂服務可選（原價¥159-209）： 45分鐘足底、30分鐘採耳、45分鐘修手、30分鐘擦背、30分鐘修腳、30分鐘捏腳、30分鐘刮腳、45分鐘按頭、45分鐘按肩、45分鐘按手 【 58 折】套餐 C ： 90 分鐘日式精油按摩 + 大堂服務 (10 選 1) + 24 小時浴票 + 自助早餐 KKday 優惠: HK$498/位（原價 HK$864/位）（已包括小費、服務費及自助早餐費）* 【 58 折】套餐 D ： 90 分鐘中醫經絡推拿 + 大堂服務 (10 選 1) + 24 小時浴票 + 自助早餐 KKday優惠: HK$498/位（原價 HK$864/位）（已包括小費、服務費及自助早餐費） 使用日期：2024 年 5 月 24 日至 5 月 31 日 地址：深圳市福田區新洲新南街與南村一街交叉南 120 米綠景酒店大堂 水立方按摩