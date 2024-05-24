深圳旅遊｜深圳按摩+SPA合集 24小時開放/地道泰式按摩/鄰近地鐵站 最平$138起

香港人工作壓力大，經常對著電腦工作一整天。來到周末當然要與三五知己放鬆一下，舒緩腰酸骨痛。以下為大家整理4大深圳必去按摩、SPA店舖，除了專業按摩及各種水療設施外，部分更設有娛樂設施，最平人均$138起。即睇詳情！
深圳按摩｜1. 清邁Breeze・泰式按摩
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清邁 Breeze·泰式按摩連鎖品牌，讓你於深圳也可感受地道泰式按摩！滿滿東南亞風情透露著絲絲泰式古韻的氣息，地道泰式按摩，五星體驗套餐選擇，以專業的泰式手法來幫你舒緩身體。奢享全身精油SPA，包括10分鐘泰式足浴禮及70分鐘全身精油SPA。
【半價】80分鐘奢享全身精油SPA
KKday優惠: HK$192/位
【半價】100分鐘泰式全身按摩
KKday 優惠: HK$246/位
使用日期：2024 年5月24日至6月30日
地址：深圳羅湖區水貝店 深圳市羅湖區京基水貝城市廣場1棟3單元1406
深圳羅湖區佳寧娜店 深圳市羅湖區南湖街道羅湖社區人民南路2002號佳寧娜廣場A座1507
深圳羅湖區水貝KKTIME店 深圳市羅湖區水貝社區水貝一路88號京基水貝時代廣場1棟三單元2905室
深圳按摩｜2. 湯悅溫泉汗蒸
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國內知名水療連鎖企業，近 65000 呎超寬敞休閑娛樂空間。致力於城市即時度假理念的實現，為年輕時尚人群提供城市第三空間。是集湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、茶藝、影視娛樂、電子競技及各種特色汗蒸窯洞等休閒場館。全場免小費及服務費。
24 小時入場門票包括：
1. 享用汗蒸設施：汗蒸房、玉石浴、鹽石浴、火山石浴、石子浴
2. 免費品牌洗浴用品：一次性內褲、地板襪、公共消毒浴服、抖身毛巾、洗髮水、沐浴露、護髮素、洗面奶、爽膚水、牙刷、牙膏、一次性剃鬚刀、剃鬚泡沫、乳液等。
3. 免費休閒娛樂空間：休息大廳、電影院、各類亭憩區、台憩區、洞穴區休息、圖書借閲、街機和各類休閒棋盤等。
【88折】湯悅溫泉汗蒸24小時入場門票
KKday 優惠: HK$138/位
門票包括：
- 24 小時入場門票：入場門票包含項目：享用汗蒸設施、免費品牌洗浴用品及免費休閒娛樂空間
- 餐飲選項：
主食（三選一）- 日式叉燒蓋飯 / 日式火炙蟹柳蓋飯 / 日式雞扒蓋飯 （原價高達CNY38）
飲品（三選一）老鹽黃皮 / 秘製酸梅湯 / 檸檬雪梨（原價高達 CNY23 元）
【71折】湯悅溫泉汗蒸 24 小時入場門票+餐飲
KKday 優惠: HK$170/位
4人同行套餐F包括：
- 24 小時入場門票：入場門票包含項目：享用汗蒸設施、免費品牌洗浴用品及免費休閒娛樂空間
- SPA按摩4人（二選四）：悅雅SPA / 熱石至尊
- 餐飲選項：
主食（三選一）- 日式叉燒蓋飯 / 日式火炙蟹柳蓋飯 / 日式雞扒蓋飯 （原價高達CNY38）
飲品（三選一）老鹽黃皮 / 秘製酸梅湯 / 檸檬雪梨（原價高達 CNY23 元）
【81 折】湯悅溫泉汗蒸24小時入場門票+餐飲+ SPA按摩+過夜（四人用）
KKday 優惠: HK$3,114/4 位，平均 HK$778.5/位
使用日期：2024年5月24日至6月31日
體驗地址：福田區車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一二層 湯悅溫泉汗蒸
深圳按摩｜3. 水立方按摩
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套餐包括：
免費大堂休息（房間休息需要視乎當天業務, 或需要加鐘才可以安排） 、免費水果、飲品、指定雪糕以、WiFi 上網、自助早餐（07:00-09:00）
大堂服務可選（原價¥159-209）：
45分鐘足底、30分鐘採耳、45分鐘修手、30分鐘擦背、30分鐘修腳、30分鐘捏腳、30分鐘刮腳、45分鐘按頭、45分鐘按肩、45分鐘按手
【58折】套餐 C：90分鐘日式精油按摩+大堂服務 (10選1) + 24小時浴票+自助早餐
KKday 優惠: HK$498/位（原價 HK$864/位）（已包括小費、服務費及自助早餐費）*
【58折】套餐 D：90分鐘中醫經絡推拿+大堂服務 (10選1) + 24小時浴票+自助早餐
KKday優惠: HK$498/位（原價 HK$864/位）（已包括小費、服務費及自助早餐費）
使用日期：2024 年 5 月 24 日至 5 月 31 日
地址：深圳市福田區新洲新南街與南村一街交叉南 120 米綠景酒店大堂 水立方按摩
深圳按摩｜4. 森 SPA
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療程通過傳統古法手法按摩和視、聽、嗅、味、角觸、芳香調理解壓，調配專屬的精油，調解身體疲勞、焦慮、失眠等，暖油芳香穩定情緒，促使皮膚細膩，舒解肌肉緊張及精神壓力。
【低至5折】70分鐘泰式安謐全新暖油紓壓 SPA
KKday 優惠：星期一至四 HK$198/位，星期五六日及公眾假期 HK$214/位
【低至55折】90分鐘泰式足療+全身精油 SPA
KKday 優惠：星期一至四 HK$298/位，星期五六日及公眾假期 HK$310/位
【低至62折】100分鐘森林自然·全身精油調理 SPA+草本球
KKday 優惠：星期一至四 HK$408/位，星期五六日及公眾假期 HK$428/位
【低至71折】120分鐘全身淋巴疏通 SPA - 全身精油 SPA
KKday 優惠：星期一至四 HK$528/位，星期五六日及公眾假期 HK$544/位
使用日期：2024 年 5 月 27 日至 6 月 30 日
地址：
福田車公廟店 - 深圳市福田區財富廣場 A 座 8 樓 8JK
福田崗廈店 - 深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路 326 號海鷹大廈 12 樓 12D
羅湖大劇院店 - 深圳市羅湖區桂園街道新圍社區深南東路 5015 號金豐城大廈 B 座17樓1702
羅湖國貿店 - 深圳市羅湖區人民南路 3009 號新安大廈 6 樓整層
南山西麗店 - 南山區留仙大道 2002 號鼎新大廈西座 6 樓 608
南山高新園店 - 南山區粵海街道高新區社區高新南一道 6 號 TCL 大廈 B 座 3 樓 316