深圳旅遊｜深圳最美打卡火鍋店「長安亭院火鍋」裝修神還原古裝劇場景 人均¥120起 可租借漢服影相

深圳好去處！深圳最近有間爆紅火鍋店叫「長安亭院火鍋」，主打大唐古風，裝修環境似足古裝劇場景，尤其在入黑亮燈後更加浮誇。除了裝修特別，餐廳另一大亮點是可以租借漢服影相，吸引不少女生結伴前往打卡，Cosplay大唐美女！食物方面則以重慶火鍋為主，價錢相宜，人均¥120起有交易，即睇詳情！

深圳美食推介｜打卡重慶火鍋店「長安亭院火鍋」

喜愛美食又想影靚相？下次北上深圳旅遊時可考慮去「長安亭院火鍋」，餐廳被評為深圳最美打卡火鍋店，以「大唐盛世不夜城」為設計主題，花近半年時間裝修，造型相當精緻，木製外牆配上傳統瓦屋頂，並掛滿紅燈籠和油紙傘，加上霧化裝置，仙氣飄飄，如同走入古裝劇場景，處處都是打卡位！食物方面，必試招牌全紅鍋，湯底以正宗重慶火鍋方法炮製，以牛油和多種香料秘製，辣得有層次。配料方面，菇菌拼盤「雲嶺山珍」是人氣之選，一份有齊六種菇菌，包括黑牛肝菌、豬肚菌、鹿茸菇等等。另外牛肉、耙雞爪、生蠔等等都值得一試！

餐廳提供租借漢服體驗，價錢由¥99起，食客可以挑選心水漢服，穿上後立即變身古典氣質美人。此外更可預約化妝及頭髮造型服務，非常貼心！