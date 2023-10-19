深圳旅遊｜盤點4大深圳秋季景點 浪漫紅色落羽杉 打卡韓國濟州島同款風景 內文附地址＋交通方法

深圳好去處！每年秋季都是觀賞紅葉的季節，如果早就睇厭大棠紅葉，又未有時間出國旅遊賞楓，不妨考慮下週末去深圳一日遊啦！深圳有很多公園早就漸上秋色，今次為大家精選4個深圳秋季打卡景點，適合大家來一趟秋季小旅行！
深圳秋季打卡景點｜1.深圳仙湖植物園
深圳仙湖植物園位於深圳市羅湖區東郊的蓮塘仙湖路，在2007年被國家旅遊局評為國家“AAAA”級風景區，由羅湖火車站出發前往大約半小時車程。植物園分成六大景區，其中以「沙漠植物景區」的仙人掌溫室最受歡迎，種滿大量仙人掌及多肉植物，吸引不少文青前來打卡。而踏進秋季，這裡湖邊的落羽杉顏色將變得赤紅，映照在湖面上彷如油畫般迷人！
深圳仙湖植物園
地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號
交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘。
東鐵綫羅湖站出發：步行前往深圳地鐵羅湖站乘搭1號綫，於大劇院站轉乘2號綫前往。
深圳秋季打卡景點｜2.深圳四海公園
深圳四海公園是蛇口區內最大型的公園，近年新設藝術雕塑、兒童樂園、藝術茶社等文化設施，是不少人約會或家庭樂的好去處。秋季來訪，亦可以觀賞到橙紅色的落羽杉，推介帶備食物坐在湖邊野餐，寫意之餘仲可以影靚相！
深圳四海公園
地址：深圳市南山區公園路6號
交通：深圳地鐵12號綫四海站
深圳秋季打卡景點｜3.深圳蓮花山公園
深圳蓮花山公園是福田市民的後花園，大片的草園尤如城市綠洲。深圳蓮花山公園四季都有不同的景色，雖然秋天同樣是主打落羽杉，但蓮花山公園內的漾日湖落羽杉高度較矮，配上木製圍欄，影相打卡時氛圍感十足，有韓國濟州島的感覺！
深圳蓮花山公園
地址：廣東省深圳市福田區福田CBD紅荔路6030號
交通：深圳地鐵少年宮站F1出口
深圳秋季打卡景點｜4.深圳荔枝公園
深圳荔枝公園是深圳的婚姻攝影熱點，園內有500多棵老荔枝樹，遊客來到可以在湖中遊船，氣氛悠閒。而深圳荔枝公園秋季都有落羽杉，人流不多，襯托靜謐的湖水，景致迷人。
深圳荔枝公園
地址：深圳市福田區紅嶺中路1001號
交通：深圳地鐵1 號線至大劇院站或地鐵9 號線至紅嶺南站下