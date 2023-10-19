深圳旅遊｜盤點4大深圳秋季景點 浪漫紅色落羽杉 打卡韓國濟州島同款風景 內文附地址＋交通方法

深圳好去處！每年秋季都是觀賞紅葉的季節，如果早就睇厭大棠紅葉，又未有時間出國旅遊賞楓，不妨考慮下週末去深圳一日遊啦！深圳有很多公園早就漸上秋色，今次為大家精選4個深圳秋季打卡景點，適合大家來一趟秋季小旅行！

深圳秋季打卡景點｜1.深圳仙湖植物園

深圳仙湖植物園位於深圳市羅湖區東郊的蓮塘仙湖路，在2007年被國家旅遊局評為國家“AAAA”級風景區，由羅湖火車站出發前往大約半小時車程。植物園分成六大景區，其中以「沙漠植物景區」的仙人掌溫室最受歡迎，種滿大量仙人掌及多肉植物，吸引不少文青前來打卡。而踏進秋季，這裡湖邊的落羽杉顏色將變得赤紅，映照在湖面上彷如油畫般迷人！



深圳仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號

交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘。

東鐵綫羅湖站出發：步行前往深圳地鐵羅湖站乘搭1號綫，於大劇院站轉乘2號綫前往。