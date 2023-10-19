熱門搜尋:
莎莉蛋糕 施政報告2023 于品海 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-19 13:26:11

深圳旅遊｜盤點4大深圳秋季景點 浪漫紅色落羽杉 打卡韓國濟州島同款風景 內文附地址＋交通方法

分享：
深圳旅遊｜4大深圳秋季景點 浪漫紅色落羽杉 打卡韓國濟州島同款風景 內文附地址＋交通方法

深圳旅遊｜4大深圳秋季景點 浪漫紅色落羽杉 打卡韓國濟州島同款風景 內文附地址＋交通方法

深圳好去處！每年秋季都是觀賞紅葉的季節，如果早就睇厭大棠紅葉，又未有時間出國旅遊賞楓，不妨考慮下週末去深圳一日遊啦！深圳有很多公園早就漸上秋色，今次為大家精選4個深圳秋季打卡景點，適合大家來一趟秋季小旅行！

深圳秋季打卡景點｜1.深圳仙湖植物園

深圳仙湖植物園位於深圳市羅湖區東郊的蓮塘仙湖路，在2007年被國家旅遊局評為國家“AAAA”級風景區，由羅湖火車站出發前往大約半小時車程。植物園分成六大景區，其中以「沙漠植物景區」的仙人掌溫室最受歡迎，種滿大量仙人掌及多肉植物，吸引不少文青前來打卡。而踏進秋季，這裡湖邊的落羽杉顏色將變得赤紅，映照在湖面上彷如油畫般迷人！

深圳仙湖植物園
地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路160號
交通：深圳地鐵2號綫仙湖路站下車，於C3出口步行約8分鐘。
東鐵綫羅湖站出發：步行前往深圳地鐵羅湖站乘搭1號綫，於大劇院站轉乘2號綫前往。

深圳仙湖植物園（相片來源：小紅書） 深圳仙湖植物園（相片來源：小紅書）

深圳秋季打卡景點｜2.深圳四海公園

深圳四海公園是蛇口區內最大型的公園，近年新設藝術雕塑、兒童樂園、藝術茶社等文化設施，是不少人約會或家庭樂的好去處。秋季來訪，亦可以觀賞到橙紅色的落羽杉，推介帶備食物坐在湖邊野餐，寫意之餘仲可以影靚相！

深圳四海公園
地址：深圳市南山區公園路6號
交通：深圳地鐵12號綫四海站

深圳四海公園（相片來源：小紅書） 深圳四海公園（相片來源：小紅書）
Klook.com

深圳秋季打卡景點｜3.深圳蓮花山公園

深圳蓮花山公園是福田市民的後花園，大片的草園尤如城市綠洲。深圳蓮花山公園四季都有不同的景色，雖然秋天同樣是主打落羽杉，但蓮花山公園內的漾日湖落羽杉高度較矮，配上木製圍欄，影相打卡時氛圍感十足，有韓國濟州島的感覺！

深圳蓮花山公園
地址：廣東省深圳市福田區福田CBD紅荔路6030號
交通：深圳地鐵少年宮站F1出口

Klook.com

深圳秋季打卡景點｜4.深圳荔枝公園

深圳荔枝公園是深圳的婚姻攝影熱點，園內有500多棵老荔枝樹，遊客來到可以在湖中遊船，氣氛悠閒。而深圳荔枝公園秋季都有落羽杉，人流不多，襯托靜謐的湖水，景致迷人。

深圳荔枝公園
地址：深圳市福田區紅嶺中路1001號
交通：深圳地鐵1 號線至大劇院站或地鐵9 號線至紅嶺南站下

深圳荔枝公園（相片來源：小紅書）

深圳荔枝公園（相片來源：小紅書）

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受