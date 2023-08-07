深圳旅遊｜限時優惠！ 深圳100分鐘任食火鍋低至$138/位 新鮮潮汕手切牛肉/牛蛙

不少人都喜歡在周末到深圳旅遊，旅遊網站KKDay推出限時優惠，深圳天成．潮汕牛肉自助火鍋100分鐘任食套餐，一次過食6大部位，即睇優惠詳情！

深圳潮汕牛肉自助火鍋推出100分鐘任食套餐，有超過40款配料美食，人氣之選現切潮汕牛肉、牛蛙、雪蛤炖奶。全場現切黃牛肉及牛蛙不限量任吃，牛肉加牛蛙火鍋雙重滿足，吃出地道潮汕美味！店鋪選用新鮮食材，肉質新鮮，保證口感鮮嫩。手打牛肉丸，一口下去爆汁彈牙！鍋底選用牛骨純熬製，無添加，味道濃香鮮美。

另外港澳客戶更可專享即叫即整鮑汁黑豆腐, 椒鹽牛蛙, 椒鹽魚片花, 避風塘牛蛙, 避風塘魚片花，以及水果如梨子、西瓜及香蕉。