深圳旅遊｜限時優惠！ 深圳100分鐘任食火鍋低至$138/位 新鮮潮汕手切牛肉/牛蛙

不少人都喜歡在周末到深圳旅遊，旅遊網站KKDay推出限時優惠，深圳天成．潮汕牛肉自助火鍋100分鐘任食套餐，一次過食6大部位，即睇優惠詳情！
深圳潮汕牛肉自助火鍋推出100分鐘任食套餐，有超過40款配料美食，人氣之選現切潮汕牛肉、牛蛙、雪蛤炖奶。全場現切黃牛肉及牛蛙不限量任吃，牛肉加牛蛙火鍋雙重滿足，吃出地道潮汕美味！店鋪選用新鮮食材，肉質新鮮，保證口感鮮嫩。手打牛肉丸，一口下去爆汁彈牙！鍋底選用牛骨純熬製，無添加，味道濃香鮮美。
另外港澳客戶更可專享即叫即整鮑汁黑豆腐, 椒鹽牛蛙, 椒鹽魚片花, 避風塘牛蛙, 避風塘魚片花，以及水果如梨子、西瓜及香蕉。
參考菜單（食物款式輪流供應）
任吃肉類：現切新鮮嫩牛肉、牛肉丸、牛腸、牛心頂、牛雜、牛百葉、肥牛卷、鴨血、鵪鶉蛋、蟹柳、鴨掌、脆皮腸、魚皮、魚丸、魚皮餃
任吃素類：響鈴、豆腐串、玉米、苦瓜、青筍、魔芋結、香芋、土豆、羅漢筍、蘿蔔、油麥菜、娃娃菜、生菜、菠菜、藕片
主食：粿條、面
飲料：蘋果醋、菊花茶、冬瓜茶、冰紅茶、蜜桃烏龍茶、酸梅湯、水蜜桃汁、百香果汁、
綠豆沙、可口可樂、雪碧、百事可樂、芒果汁、菠蘿啤
甜品：雪蛤燉奶
(港澳客戶專屬)
即叫即整：鮑汁黑豆腐, 椒鹽牛蛙, 椒鹽魚片花, 避風塘牛蛙, 避風塘魚片花
水果：梨子、西瓜、香蕉
100分鐘潮汕牛肉自助火鍋任食放題
KKday 優惠: HK$138/位（免加一服務費，現場另收醬料茶芥及湯底費）
鍋底：牛骨清湯鍋CNY¥28、藤椒鴛鴦鍋CNY¥48（可2人或4人共用一個鍋）醬料加茶位費：CNY¥10/位
優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/149019?cid=13367
優惠期：2023年8月7日21:00至8月13日23:59
用餐日期：2023年8月8日至8月31日
福田分店
地址：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然九路 21 號皇冠工業區廠房 2 棟二層 213
交通：可搭乘地鐵 1/7 號線至車公廟站下車，C 出口步行約 610 米
營業時間：11:00 - 21:00
寶安分店
地址：寶安區寶民一路嘉洲商務中心 2 棟 3016 室 （萬達廣場 A 館 3 樓）
交通：可搭乘地鐵 5 號線至靈芝站下車，F 出口步行約 270 米
營業時間：11:00 - 21:00