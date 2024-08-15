深圳旅遊｜$1瘋搶價深圳酒店雙人住宿連自助早餐/無邊際游泳池/暢玩兒童樂園

深圳好去處！深圳度假必到人氣酒店，大梅沙京基洲際度假酒店，最近推出瘋搶價$1優惠。每晚人均$0.5入住豪華海景客房，設室外無邊際游泳池飽覽海景，優惠更連雙人自助早餐！8月14日早上10時開搶，立即睇內文了解詳請。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店是深圳最受歡迎的豪華酒店之一，坐落於深圳東部旅遊度假勝地 - 大梅沙海濱。臨近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙游艇會、海洋公園、明思克航母世界等，交通便利，距離深圳沙頭角口岸約10 分鐘車程。

酒店面朝波瀾壯闊的南海，三面環梧桐山，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘，坐擁迷人海景。6 間餐廳及酒吧提供卓越的餐飲體驗，室內恆溫游泳池隨心暢遊。全新的洲際行政俱樂部距離酒店主建築數步之遙，獨立於度假村中一隅，營造大隱於市的

舒適與靜逸，重新釋義深圳奢華度假生活方式。全套度假休閒設施，包括餐廳、酒廊、室外無邊際游泳池與活動空間一應俱全，入住客人可尊享一系列專屬禮遇。

小童入住可免費暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島，包括手作坊：製作貝殼風鈴、夢幻星球燈；兒童故事會、兒童小劇場、廚藝班：七彩水果串、趣味小貝、肉鬆海苔卷；團體遊戲：高爾夫、小小賽車手、陸地賽車。