深圳旅遊｜$1瘋搶價深圳酒店雙人住宿連自助早餐/無邊際游泳池/暢玩兒童樂園

深圳好去處！深圳度假必到人氣酒店，大梅沙京基洲際度假酒店，最近推出瘋搶價$1優惠。每晚人均$0.5入住豪華海景客房，設室外無邊際游泳池飽覽海景，優惠更連雙人自助早餐！8月14日早上10時開搶，立即睇內文了解詳請。
深圳大梅沙京基洲際度假酒店是深圳最受歡迎的豪華酒店之一，坐落於深圳東部旅遊度假勝地 - 大梅沙海濱。臨近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙游艇會、海洋公園、明思克航母世界等，交通便利，距離深圳沙頭角口岸約10 分鐘車程。
酒店面朝波瀾壯闊的南海，三面環梧桐山，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘，坐擁迷人海景。6 間餐廳及酒吧提供卓越的餐飲體驗，室內恆溫游泳池隨心暢遊。全新的洲際行政俱樂部距離酒店主建築數步之遙，獨立於度假村中一隅，營造大隱於市的
舒適與靜逸，重新釋義深圳奢華度假生活方式。全套度假休閒設施，包括餐廳、酒廊、室外無邊際游泳池與活動空間一應俱全，入住客人可尊享一系列專屬禮遇。
小童入住可免費暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島，包括手作坊：製作貝殼風鈴、夢幻星球燈；兒童故事會、兒童小劇場、廚藝班：七彩水果串、趣味小貝、肉鬆海苔卷；團體遊戲：高爾夫、小小賽車手、陸地賽車。
【$1住宿連早餐】入住豪華海景客房連自助早餐 星期日至四入住 HK$1/晚
最多2位成人入住 ，每晚只須HK$0.5/位（原價 HK$2,188/晚，已包括10%服務費）
- 入住豪華海景客房一晚（大床/雙床房隨機安排，配備Byredo沐浴用品）
- 退房日享用雙人自助早餐
入住日期：2024年8月18日至10月30日
立即預約：請按此
【低至49 折】美食之旅 - 入住主樓豪華海景客房連自助早餐、自助晚餐、體驗康樂設施，送免費精美旅拍項目
星期日至四入住 HK$1,845/晚 起，最多2位成人入住 ，每晚只須HK$922.5/位（原價 HK$3,811/晚，已包括10%服務費）
- 入住豪華海景客房一晚（大床/雙床房隨機安排，配備Byredo沐浴用品）
- 退房日享用雙人自助早餐
- 入住日享用雙人自助晚餐
- 住宿期間尊享健身房和室內泳池，暢玩酒店戶外區域， 包括室外泳池、水上滑梯等，免費暢玩兒童樂園及大梅沙趣趣島每日活動（需提前預約）
- 每房送免費精美旅拍項目（免費精修5張照片，提前一天致電酒店康體中心預約）
入住日期：2024年8月18日至12月29日
星期日至四入住 HK$1,845/晚，星期五入住 HK$2,217/晚，星期六、公眾假期及前夕入住 HK$2,807/晚
立即預約：請按此
深圳大梅沙京基洲際度假酒店
優惠期（預訂期）：2024年8月15日10:00至8月21日23:59
地址：中國廣東省深圳大梅沙鹽葵路（大梅沙段）9號