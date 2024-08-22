深圳旅遊｜6大廣州/中山酒店推介 包過境巴士直達酒店/入住送乳鴿 最平$379/位

港人北上自由行酒店推介！不少香港人都會在周末北上快閃，以下為大家介紹6間廣州、中山酒店，酒店住宿連香港往返廣州、中山直通巴士車票，直達住宿非常方便。即睇詳情！

北上自由行｜ 1. 廣州花都融創雲居酒店 位處廣州市花都區融創文旅城正對面福達廣場，毗鄰大型綜合購物中心「融創茂」及華南區超大的室內滑雪場「融創雪世界」。亦有融創水世界、融創體育世界及最知名的廣州熱雪奇蹟，大家一次過可以享受多個遊樂設施！ KKday優惠：HK$868/晚起 (每房最多2 位成人入住，每晚只須HK$434/位) - 入住種玉大床房/ 枕霞雙床房一晚 - 退房日享用自助早餐 - 香港至廣州花都來回車票 2 套 星期一至日入住 HK$828/晚，9月14-17日入住HK$958/晚 入住日期：2024 年 8 月 24 日至 9 月 29 日 酒店地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路 59 號福達廣場 1 棟 立即預訂

北上自由行｜ 2. 中山盛景尚峰酒店 中山東區盛景尚峰酒店是融合現代時尚主題休閒酒店。酒店商圈內有超 10 萬平方米Shopping-Mall紫馬廣場購物中心，包括購物、環球美食、兒童玩樂、藝術展覽和潮玩運動等，餐飲娛樂一應俱全。 KKday 優惠：HK$758/晚（原價 HK$799/晚） 最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$379/位 - 入住商務房一晚（大床/ 雙床房） - 退房日享雙人自助早餐 - 於酒店前台出示永東車票（二維碼），可換一張乳鴿券，於 4 樓餐廳兌換乳鴿（每間房只限1隻） - 免費享健身房設施 - 香港至中山來回直通巴士車票 2 張 酒店地址：中山東區東裕路 93 號 入住日期：2024 年 8 月 23 日至 9 月 30 日 立即預訂

北上自由行｜ 3. 利和希爾頓酒店 利和希爾頓酒店附近是繁華商業中心區，直接與擁有各類知名時尚購物品牌，集餐飲、娛樂、住宿、商業設施於一體的全新購物中心利和廣場相連。酒店地理位置優越，交通便利，可在30分鐘之內輕鬆抵達各旅遊景點。 KKday 優惠：HK$1,398/晚 最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$699/位 - 入住豪華房一晚（雙床/大床房） - 退房日享雙人自助早餐 - 入住日享雙人自助晚餐 - 免費使用酒店室內泳池及健身室 - 香港至中山來回直通巴士車票 2 張 酒店地址：廣東省中山市石岐區中山三路 16 號 入住日期：2024 年 8 月 23 日至 10 月 31 日 立即預訂

北上自由行｜ 4. 石歧大信酒店 石歧大信酒店坐落在繁華的大信新都滙商圈，酒店設計風格簡約、新穎、時尚，帶您走進寧靜甜美的夢鄉。酒店的中小型多功能會議廳。繁華商圈，購物、美食、影院、娛樂、健身、大型停車場應有盡有，讓您足不出户「享樂玩購」！ KKday 優惠：HK$658/晚 最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$329/位 - 入住高級客房一晚（雙床/大床房） - 退房日享雙人自助早餐 - 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：完美金鷹廣場（石歧站），距離酒店約 8 分鐘車程） 入住日期：2024 年 8 月 20 日至 9 月 30 日 酒店地址：中山市石岐區蓮員東路 2 號 4 幢大信新都匯 B 座 8 層 立即預訂

北上自由行｜ 5. 中山喜來登酒店 喜來登酒店位於中山市中心商務區，繁華的孫文西路步行街以及興中廣場近在咫尺，坐擁岐江兩岸的秀美風光，是您放鬆休閑的理想去處。 豪華房連自助早餐 + 香港至中山來回直通巴士車票 KKday 優惠：HK$1,068/晚 (最多2位成人1位小童入住，每晚只須HK$356/位) - 入住豪華房一晚（雙床/大床房） - 退房日享兩大一小自助早餐（小童 1.2 米以下） - 免費使用健身房、露天游泳池、水力按摩池、乾蒸桑拿室 - 香港至中山來回直通巴士車票2張 （推薦下車點：中山棕櫚彩虹（西區站），距離酒店約 15 分鐘車程） 豪華房連自助早餐、自助晚餐 + 香港至中山來回直通巴士車票 KKday 優惠：HK$1,418/晚 (最多2位成人1位小童入住，每晚只須 HK$472.7/位（已包括10%服務費） - 入住豪華房一晚（雙床/大床房） - 退房日享兩大一小自助早餐（小童 1.2 米以下） - 入住日享兩大一小自助晚餐（小童 1.2 米以下） - 免費使用健身房、露天游泳池、水力按摩池、幹蒸桑拿室 - 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：中山棕櫚彩虹（西區站），距離酒店約 15 分鐘車程） 入住日期：2024 年 8 月 24 日至 9 月 30 日 酒店地址：中山西區西堤路 28 號 立即預訂

北上自由行｜ 6. 中山凱里亞德酒店 凱里亞德酒店位於中山市市中心繁華地帶，處於中山市東區、石岐區交接處，交通樞紐地理位置優越，交通便利。酒店周邊配有購物、美食、文旅、娛樂和商業廣場於一體。商務出差交通便捷優越，距離中山輕軌北站、中山站約 10 分鐘即可到達。 KKday 優惠：HK$568/晚 （最多2位成人入住，每晚只須HK$284/位（已包括 10%服務費） - 入住樂享房（雙床/大床房）一晚（雙床/大床房） - 退房日享雙人自助早餐 - 免費使用免費享用客房咖啡、飲品及大堂茶歇 - 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：完美金鷹廣場（石歧站），距離酒店步行約 10 分鐘） 入住日期：2024 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 酒店地址：中山東區孫文東路 161 號 立即預訂