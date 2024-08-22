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2024-08-22 15:00:00

深圳旅遊｜6大廣州/中山酒店推介 包過境巴士直達酒店/入住送乳鴿 最平$379/位

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北上自由行｜6大廣州/中山酒店推介 包過境巴士直達酒店/入住送乳鴿 最平$379/位

北上自由行｜6大廣州/中山酒店推介 包過境巴士直達酒店/入住送乳鴿 最平$379/位

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港人北上自由行酒店推介！不少香港人都會在周末北上快閃，以下為大家介紹6間廣州、中山酒店，酒店住宿連香港往返廣州、中山直通巴士車票，直達住宿非常方便。即睇詳情！

北上自由行｜1. 廣州花都融創雲居酒店

位處廣州市花都區融創文旅城正對面福達廣場，毗鄰大型綜合購物中心「融創茂」及華南區超大的室內滑雪場「融創雪世界」。亦有融創水世界、融創體育世界及最知名的廣州熱雪奇蹟，大家一次過可以享受多個遊樂設施！

KKday優惠：HK$868/晚起 (每房最多2 位成人入住，每晚只須HK$434/)

- 入住種玉大床房/ 枕霞雙床房一晚

- 退房日享用自助早餐

- 香港至廣州花都來回車票 2

星期一至日入住 HK$828/晚，914-17日入住HK$958/

入住日期：2024 8 24 日至 9 29

酒店地址：廣東省廣州市花都區鳳凰北路 59 號福達廣場 1

立即預訂

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廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店 廣州花都融創雲居酒店

北上自由行｜2. 中山盛景尚峰酒店

中山東區盛景尚峰酒店是融合現代時尚主題休閒酒店。酒店商圈內有超 10 萬平方米Shopping-Mall紫馬廣場購物中心，包括購物、環球美食、兒童玩樂、藝術展覽和潮玩運動等，餐飲娛樂一應俱全。

KKday 優惠：HK$758/晚（原價 HK$799/晚）

最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$379/

- 入住商務房一晚（大床/ 雙床房）

- 退房日享雙人自助早餐

- 於酒店前台出示永東車票（二維碼），可換一張乳鴿券，於 4 樓餐廳兌換乳鴿（每間房只限1隻）

- 免費享健身房設施

- 香港至中山來回直通巴士車票 2

酒店地址：中山東區東裕路 93

入住日期：2024 8 23 日至 9 30

立即預訂

中山東區盛景尚峰酒店 中山東區盛景尚峰酒店 中山東區盛景尚峰酒店 中山東區盛景尚峰酒店

北上自由行｜3. 利和希爾頓酒店

利和希爾頓酒店附近是繁華商業中心區，直接與擁有各類知名時尚購物品牌，集餐飲、娛樂、住宿、商業設施於一體的全新購物中心利和廣場相連。酒店地理位置優越，交通便利，可在30分鐘之內輕鬆抵達各旅遊景點。

KKday 優惠：HK$1,398/

最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$699/

- 入住豪華房一晚（雙床/大床房）

- 退房日享雙人自助早餐

- 入住日享雙人自助晚餐

- 免費使用酒店室內泳池及健身室

- 香港至中山來回直通巴士車票 2

酒店地址：廣東省中山市石岐區中山三路 16

入住日期：2024 8 23 日至 10 31

立即預訂

中山利和希爾頓酒店 中山利和希爾頓酒店 中山利和希爾頓酒店 中山利和希爾頓酒店

北上自由行｜4. 石歧大信酒店

石歧大信酒店坐落在繁華的大信新都滙商圈，酒店設計風格簡約、新穎、時尚，帶您走進寧靜甜美的夢鄉。酒店的中小型多功能會議廳。繁華商圈，購物、美食、影院、娛樂、健身、大型停車場應有盡有，讓您足不出户「享樂玩購」！

KKday 優惠：HK$658/

最多 2 位成人入住，每晚只須 HK$329/

- 入住高級客房一晚（雙床/大床房）

- 退房日享雙人自助早餐

- 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：完美金鷹廣場（石歧站），距離酒店約 8 分鐘車程）

入住日期：2024 8 20 日至 9 30

酒店地址：中山市石岐區蓮員東路 2 4 幢大信新都匯 B 8

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石歧大信酒店 石歧大信酒店 石歧大信酒店 石歧大信酒店 石歧大信酒店

北上自由行｜5. 中山喜來登酒店

喜來登酒店位於中山市中心商務區，繁華的孫文西路步行街以及興中廣場近在咫尺，坐擁岐江兩岸的秀美風光，是您放鬆休閑的理想去處。

豪華房連自助早餐+香港至中山來回直通巴士車票

KKday 優惠：HK$1,068/ (最多2位成人1位小童入住，每晚只須HK$356/)

- 入住豪華房一晚（雙床/大床房）

- 退房日享兩大一小自助早餐（小童 1.2 米以下）

- 免費使用健身房、露天游泳池、水力按摩池、乾蒸桑拿室

- 香港至中山來回直通巴士車票2 （推薦下車點：中山棕櫚彩虹（西區站），距離酒店約 15 分鐘車程）

豪華房連自助早餐、自助晚餐+香港至中山來回直通巴士車票

KKday 優惠：HK$1,418/ (最多2位成人1位小童入住，每晚只須 HK$472.7/位（已包括10%服務費）

- 入住豪華房一晚（雙床/大床房）

- 退房日享兩大一小自助早餐（小童 1.2 米以下）

- 入住日享兩大一小自助晚餐（小童 1.2 米以下）

- 免費使用健身房、露天游泳池、水力按摩池、幹蒸桑拿室

- 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：中山棕櫚彩虹（西區站），距離酒店約 15 分鐘車程）

入住日期：2024 8 24 日至 9 30

酒店地址：中山西區西堤路 28

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北上自由行｜6. 中山凱里亞德酒店

凱里亞德酒店位於中山市市中心繁華地帶，處於中山市東區、石岐區交接處，交通樞紐地理位置優越，交通便利。酒店周邊配有購物、美食、文旅、娛樂和商業廣場於一體。商務出差交通便捷優越，距離中山輕軌北站、中山站約 10 分鐘即可到達。

KKday 優惠：HK$568/ （最多2位成人入住，每晚只須HK$284/位（已包括 10%服務費）

- 入住樂享房（雙床/大床房）一晚（雙床/大床房）

- 退房日享雙人自助早餐

- 免費使用免費享用客房咖啡、飲品及大堂茶歇

- 香港至中山來回直通巴士車票 2 張（推薦下車點：完美金鷹廣場（石歧站），距離酒店步行約 10 分鐘）

入住日期：2024 9 1 日至 9 30

酒店地址：中山東區孫文東路 161

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